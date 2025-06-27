Картки для оплати проїзду у Києві — як зміняться ціни з 1 липня

Валідатор для оплати проїзду у громадському транспорті. Фото: УНІАН

Транспортні картки для проїзду у громадському транспорті у Києві з 1 липня 2025 року продаватимуть за новою ціною. При цьому тарифи на проїзд залишаться без змін.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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Як зміняться ціни

З першого дня липня вартість проїзних карток буде такою:

синя транспортна картка коштуватиме 96 грн;

пластикова учнівська картка — 120 грн.

"Картки, придбані раніше, залишаються актуальними та доступними для поповнення та використання в транспорті. Вартість поїздок теж не змінюється. Зміняться тільки ціни на нові пластикові картки", — розповіли у КМДА.

Різниця в цінах пов'язана з особливостями виробництва: наклад синіх карток невеликий, тоді як учнівські виготовляють індивідуально, з персоніфікацією кожної картки, що впливає на їхню собівартість.

Зазначається, що ціни на проїзні картки оновлюють у зв'язку з тим, що за останні два роки змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових, які впливають на вартість проїзних. Через це виробнику потрібно підлаштовуватися під економічну ситуацію та переглядати ціни.

Де продаються проїзні картки

Придбати їх можна:

в терміналах на станціях метро;

у касах метрополітену;

у Т-магазинах.

Проїзний діє в усьому комунальному транспорті Києва.

Раніше стало відомо, що у Києві для однієї з категорій громадян скасують безплатний проїзд. Пільги тимчасово не діятимуть з 1 липня.

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