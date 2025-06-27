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Главная Финансы В Киеве подорожают проездные — когда появятся новые цены

В Киеве подорожают проездные — когда появятся новые цены

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 19:53
Карточки для оплаты проезда в Киеве — как изменятся цены с 1 июля
Валидатор для оплаты проезда в общественном транспорте. Фото: УНИАН
Ключові моменти Как изменятся цены Где продаются проездные карточки

Транспортные карточки для проезда в общественном транспорте в Киеве с 1 июля 2025 года будут продавать по новой цене. При этом тарифы на проезд останутся без изменений.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Как изменятся цены

С первого дня июля стоимость проездных карточек будет следующей:

  • синяя транспортная карта будет стоить 96 грн;
  • пластиковая ученическая карта — 120 грн.

"Карточки, приобретенные ранее, остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте. Стоимость поездок тоже не меняется. Изменятся только цены на новые пластиковые карты", — рассказали в КГГА.

Разница в ценах связана с особенностями производства: тираж синих карточек небольшой, тогда как ученические изготавливают индивидуально, с персонификацией каждой карточки, что влияет на их себестоимость.

Отмечается, что цены на проездные карточки обновляют в связи с тем, что за последние два года изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих, которые влияют на стоимость проездных. Поэтому производителю нужно подстраиваться под экономическую ситуацию и пересматривать цены.

Где продаются проездные карточки

Приобрести их можно:

  • в терминалах на станциях метро;
  • в кассах метрополитена;
  • в Т-магазинах.

Проездной действует во всем коммунальном транспорте Киева.

Ранее стало известно, что в Киеве для одной из категорий граждан отменят бесплатный проезд. Льготы временно не будут действовать с 1 июля.

Также мы писали, что автобусные перевозчики в Украине будут работать по новым правилам. Так, все нерегулярные рейсы будут вноситься в специальную электронную систему

тарифы Киев транспорт проезд цена
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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