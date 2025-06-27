Карточки для оплаты проезда в Киеве — как изменятся цены с 1 июля

Валидатор для оплаты проезда в общественном транспорте. Фото: УНИАН

Транспортные карточки для проезда в общественном транспорте в Киеве с 1 июля 2025 года будут продавать по новой цене. При этом тарифы на проезд останутся без изменений.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Как изменятся цены

С первого дня июля стоимость проездных карточек будет следующей:

синяя транспортная карта будет стоить 96 грн;

пластиковая ученическая карта — 120 грн.

"Карточки, приобретенные ранее, остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте. Стоимость поездок тоже не меняется. Изменятся только цены на новые пластиковые карты", — рассказали в КГГА.

Разница в ценах связана с особенностями производства: тираж синих карточек небольшой, тогда как ученические изготавливают индивидуально, с персонификацией каждой карточки, что влияет на их себестоимость.

Отмечается, что цены на проездные карточки обновляют в связи с тем, что за последние два года изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих, которые влияют на стоимость проездных. Поэтому производителю нужно подстраиваться под экономическую ситуацию и пересматривать цены.

Где продаются проездные карточки

Приобрести их можно:

в терминалах на станциях метро;

в кассах метрополитена;

в Т-магазинах.

Проездной действует во всем коммунальном транспорте Киева.

Ранее стало известно, что в Киеве для одной из категорий граждан отменят бесплатный проезд. Льготы временно не будут действовать с 1 июля.

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