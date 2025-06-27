Карточки для оплаты проезда в Киеве — как изменятся цены с 1 июля

В Киеве подорожают проездные — когда появятся новые цены
Транспортные карточки для проезда в общественном транспорте в Киеве с 1 июля 2025 года будут продавать по новой цене. При этом тарифы на проезд останутся без изменений.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как изменятся цены
С первого дня июля стоимость проездных карточек будет следующей:
- синяя транспортная карта будет стоить 96 грн;
- пластиковая ученическая карта — 120 грн.
"Карточки, приобретенные ранее, остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте. Стоимость поездок тоже не меняется. Изменятся только цены на новые пластиковые карты", — рассказали в КГГА.
Разница в ценах связана с особенностями производства: тираж синих карточек небольшой, тогда как ученические изготавливают индивидуально, с персонификацией каждой карточки, что влияет на их себестоимость.
Отмечается, что цены на проездные карточки обновляют в связи с тем, что за последние два года изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих, которые влияют на стоимость проездных. Поэтому производителю нужно подстраиваться под экономическую ситуацию и пересматривать цены.
Где продаются проездные карточки
Приобрести их можно:
- в терминалах на станциях метро;
- в кассах метрополитена;
- в Т-магазинах.
Проездной действует во всем коммунальном транспорте Киева.
Ранее стало известно, что в Киеве для одной из категорий граждан отменят бесплатный проезд. Льготы временно не будут действовать с 1 июля.
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