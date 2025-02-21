Посол Канади Наталка Цмоць запевнила Україну в подальшій підтримці G7

У Канаді закликали посилити тиск на РФ санкціями у нових сферах
Посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада, а також уся велика сімка і надалі підтримуватимуть наш державу. При цьому важливо тиснути на державу-агресора дипломатично, фінансово чи економічно.
Про це Цмоць заявила під час заходу Kyiv Security Forum у п'ятницю, 21 лютого.
Канада підтримує Україну
Посол наголосила, що Канада не дасть РФ членство у G7 та закликає продовжувати тиснути на росіян через санкції. Вона також додала, що підтримка України від G7 на чолі з Канадою триватиме й надалі всіма способами.
"Санкції, я вважаю, працюють, але думаю, це залишиться пріоритетом — зробити їх сильнішими в нових сферах, більш гнучкими та вирішити питання обходу цих санкцій. І я думаю, саме тут допоможе "тіньовий флот", — наголосила Цмоць.
Раніше ми повідомляли, що Канада та союзники однозначно виступають проти незаконних, аморальних і несправедливих дій російського президента Володимира Путіна. Він порушує міжнародний порядок.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував політику Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".
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