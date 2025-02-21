Посол Канады Наталья Цмоць заверила Украину в дальнейшей поддержке G7

Посол Канады в Украине Наталья Цмоць. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила, что Канада, а также вся большая семерка и в дальнейшем будут поддерживать наше государство. При этом важно давить на государство-агрессора дипломатически, финансово или экономически.

Об этом Цмоць заявила во время мероприятия Kyiv Security Forum в пятницу, 21 февраля.

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Посол подчеркнула, что Канада не даст РФ членство в G7 и призывает продолжать давить на россиян через санкции. Она также добавила, что поддержка Украины от G7 во главе с Канадой будет продолжаться и в дальнейшем всеми способами.

"Санкции, я считаю, работают, но думаю, это останется приоритетом — сделать их сильнее в новых сферах, более гибкими и решить вопрос обхода этих санкций. И я думаю, именно здесь поможет "теневой флот", — отметила Цмоць.

Ранее мы сообщали, что Канада и союзники однозначно выступают против незаконных, аморальных и несправедливых действий российского президента Владимира Путина. Он нарушает международный порядок.

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".