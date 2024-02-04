Сколько средств потратили на проведение Нацотбора Евровидения-2024 — данные ProZorro

В какую сумму обошелся государству Нацотбор Евровидения-2024
Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" подписало договор с "1+1 Продакшн" о производстве аудиальных и аудиовизуальных произведений для реализации творческого проекта "Песенный конкурс Евровидение — 2024". В целом стоимость этого соглашения составляет около 11 млн гривен.
Об этом говорится на портале государственных закупок ProZorro.
Что известно о тендере
Вечернее телевизионное шоу под названием "Национальный отбор на Евровидение-2024" обошлось в 10 999 811,46 гривен, которые будут оплачены из государственного бюджета Украины.
В договоре говорится, что деньги пошли в частности на:
- декорации сцены и съемочных площадок Нацотбора;
- съемку, монтаж, звуковые и осветительные работы;
- спецэффекты и сурдоперевод;
- обработку результатов голосования;
- организацию выступлений приглашенных артистов;
- постановку номеров;
- обеспечение работы печати во время Нацотбора;
- изготовление телевизионной версии Нацотбора;
- изготовление титров.
С полным перечнем услуг можно ознакомиться по ссылке.
Согласно Протоколу, средства требовались не только на создание контента, но и на ремонтные работы. Некоторые из работ могут производиться без применения открытых торгов. А именно:
- товаров и услуг (кроме услуг текущего ремонта), стоимость которых составляет или превышает 100 тыс. грн;
- услуг по текущему ремонту, стоимость которых составляет или превышает 200 тыс. грн;
- работ, стоимость которой составляет или превышает 1,5 млн грн.
"Закупка услуг необходима в рамках проекта "Песенный конкурс Евровидения-2024", чтобы на высоком качественном уровне провести финал Национального отбора ПКЕ-2024", — говорится в протоколе.
Напомним, что в январе 2024 года Государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кинокит" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Единые новости #UAвместе". В целом, стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен.
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