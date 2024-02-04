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В какую сумму обошелся государству Нацотбор Евровидения-2024

4 февраля 2024 11:22
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сколько средств потратили на проведение Нацотбора Евровидения-2024 — данные ProZorro
Эскиз сцены Евровидения 2024 г. Фото: @Eurovision.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" подписало договор с "1+1 Продакшн" о производстве аудиальных и аудиовизуальных произведений для реализации творческого проекта "Песенный конкурс Евровидение — 2024". В целом стоимость этого соглашения составляет около 11 млн гривен.

Об этом говорится на портале государственных закупок ProZorro.

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Что известно о тендере

Вечернее телевизионное шоу под названием "Национальный отбор на Евровидение-2024" обошлось в 10 999 811,46 гривен, которые будут оплачены из государственного бюджета Украины.

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Скриншот тендера с сайта ProZorro

В договоре говорится, что деньги пошли в частности на:

  • декорации сцены и съемочных площадок Нацотбора;
  • съемку, монтаж, звуковые и осветительные работы;
  • спецэффекты и сурдоперевод;
  • обработку результатов голосования;
  • организацию выступлений приглашенных артистов;
  • постановку номеров;
  • обеспечение работы печати во время Нацотбора;
  • изготовление телевизионной версии Нацотбора;
  • изготовление титров.

С полным перечнем услуг можно ознакомиться по ссылке.

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Скриншот тендера с сайта ProZorro

Согласно Протоколу, средства требовались не только на создание контента, но и на ремонтные работы. Некоторые из работ могут производиться без применения открытых торгов. А именно:

  • товаров и услуг (кроме услуг текущего ремонта), стоимость которых составляет или превышает 100 тыс. грн;
  • услуг по текущему ремонту, стоимость которых составляет или превышает 200 тыс. грн;
  • работ, стоимость которой составляет или превышает 1,5 млн грн.

"Закупка услуг необходима в рамках проекта "Песенный конкурс Евровидения-2024", чтобы на высоком качественном уровне провести финал Национального отбора ПКЕ-2024", — говорится в протоколе.

Напомним, что в январе 2024 года Государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кинокит" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Единые новости #UAвместе". В целом, стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен.

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