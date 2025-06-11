lifecell дозволить підключати eSIM до смартгодинників — як це працюватиме

Люди з мобільними телефонами на одній зі станції метро. Фото: УНІАН

Для абонентів мобільного оператора lifecell з eSIM (цифровими картками), які користуються Apple Watch з LTE, можливо вже у 2025 році запровадять нову функцію. Так, вони зможуть підключати свої смартгодинники до мобільної мережі.

Про це повідомили у виданні Mezha.Media.

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Як це працюватиме

Щоби eSIM працювала на Apple Watch, смартгодинник має підтримувати мобільну мережу Cellular. Тоді користуватися пристроєм можна буде незалежно від iPhone.

Так, коли годинник підключиться до мобільної мережі lifecell, то людина зможе на ньому користуватися певними функціями, як на смартфоні. Наприклад:

телефонувати;

надсилати текстові повідомлення;

відтворювати музику;

користуватися різними додатками.

Отже, коли ви йтимете, наприклад, на прогулянку, то вам необов'язково буде брати з собою свій iPhone. Якщо потрібно буде відповісти на дзвінок, то зробити це можна буде через свій Apple Watch.

Що кажуть у lifecell

Попри те, що компанія Apple вже створила профіль мобільного оператора, який дозволяє використовувати Apple Watch з LTE, у lifecell не поспішають підтверджувати цю інформацію.

Так, редакції Новини.LIVE у lifecell розповіли, що їхнім спеціалістам наразі не надходили дані щодо нововведень для абонентів.

Що відомо про підключення eSIM до Apple Watch. Скриншот: Facebook

"Щойно ця можливість буде реалізована, інформація з′явиться на офіційному сайті", — зазначили у lifecell.

Нагадаємо, lifecell часто пропонує своїм клієнтам різні акції, завдяки яким українці можуть економити на мобільному зв′язку. А якщо перенести свій мобільний номер, то пакет послуг можна придбати за меншою ціною.

Також ми розповідали, що Київстар дозволив деяким абонентам без обмежень користуватися соціальними мережами. Акція діятиме до кінця літа.