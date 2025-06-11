lifecell позволит подключать eSIM к смарт-часам — как это будет работать

Люди с мобильными телефонами на одной из станций метро. Фото: УНИАН

Для абонентов мобильного оператора lifecell с eSIM (цифровыми карточками), которые пользуются Apple Watch с LTE, возможно уже в 2025 году введут новую функцию. Так, они смогут подключать свои смарт-часы к мобильной сети.

Об этом сообщили в издании Mezha.Media.

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Как это будет работать

Чтобы eSIM работала на Apple Watch, нужно, чтобы смарт-часы поддерживали мобильную сеть Cellular. Тогда пользоваться устройством можно будет независимо от iPhone.

Так, когда часы подключатся к мобильной сети lifecell, то человек сможет на них пользоваться определенными функциями, как на смартфоне. Например:

звонить по телефону;

отправлять текстовые сообщения;

воспроизводить музыку;

пользоваться различными приложениями.

Итак, когда вы будете идти, например, на прогулку, то вам не обязательно будет брать с собой свой iPhone. Если нужно будет ответить на звонок, то сделать это можно будет через свой Apple Watch.

Что говорят в lifecell

Несмотря на то, что компания Apple уже создала профиль мобильного оператора, который позволяет использовать Apple Watch с LTE, в lifecell не спешат подтверждать эту информацию.

Так, редакции Новини.LIVE в lifecell рассказали, что их специалистам пока не поступали данные о нововведениях для абонентов.

Что известно о подключении eSIM к Apple Watch. Скриншот: Facebook

"Как только эта возможность будет реализована, информация появится на официальном сайте", — отметили в lifecell.

Напомним, lifecell часто предлагает своим клиентам различные акции, благодаря которым украинцы могут экономить на мобильной связи. А если перенести свой мобильный номер, то пакет услуг можно приобрести по меньшей цене.

Также мы рассказывали, что Киевстар разрешил некоторым абонентам без ограничений пользоваться социальными сетями. Акция будет действовать до конца лета.