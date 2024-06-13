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В "Дії" запустили новый важный сервис для бизнеса — детали

13 июня 2024 08:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Дія запустила новый сервис для бизнеса е-Предприниматель — что стоит знать
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине на сайте государственных услуг "Дія" появился новый сервис "е-Підприємець". Там собрано десять наиболее распространенных услуг для всех желающих заниматься бизнесом.

Об этом информирует правительственный портал.

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Преимущества новой услуги "е-Підприємець"

Как отмечают в Кабинете Министров, теперь украинскому бизнесу доступна исчерпывающая информация на соответствующем ресурсе. Сервис поможет в ориентации предпринимателей в использовании цифровых услуг в своей деятельности.

"Это сервис для упрощения ведения бизнеса. Теперь можно оформить онлайн 10 услуг по одному заявлению, в течение 15-40 мин", — пояснили в правительстве.

В частности, предпринимателям доступны услуги:

  • государственной регистрации физлица-предпринимателя;
  • государственной регистрации изменений к информации о ФЛП, содержащихся в ЕГР;
  • регистрации/перехода на упрощенную систему налогообложения;
  • регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
  • открытие банковских счетов;
  • привлечение потенциальных клиентов (доступ к более 20 млн пользователей "Дія");
  • получение копий документов сразу в систему компании;
  • возможность автоматического заполнения полей в заявлениях и соглашениях;
  • дистанционное подписание документов.

"е-Підприємцем" могут пользоваться совершеннолетние граждане Украины, которые хотят зарегистрировать предприятие и действующие бизнесы, желающие изменить/расширить направление своей деятельности", — говорится в сообщении.

Новый сервис совершенно бесплатен.

В "Дії" интегрировались более 15 тыс. учреждений и бизнесов, среди которых Monobank, УЗ, "Новая Почта", "Сильпо", "Киев Цифровой", Vodafone.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Минцифры, функция бронирования в мобильном приложении "Дія" заработает в течение месяца. Сейчас налаживают взаимодействие между реестром "Оберіг", Пенсионным фондом и порталом "Дія".

Также мы писали, что выпускники Украины 2024 года будут иметь возможность не только получить традиционные бумажные документы об образовании, но и загрузить цифровые версии в мобильном приложении "Дія". После поступления в высшее учебное заведение студенческие билеты также будут доступны в цифровом формате через приложение.

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