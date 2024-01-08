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У 3,5 раза більше — найдоступніший за ціною продукт стрімко дорожчає

8 січня 2024 14:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на картоплю активно зростають — скільки коштує у січні
Продавчиня в овочевому магазині. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на ринку та в магазинах швидко дорожчає картопля. Проти показника минулого року ціна підскочила у 3,5 раза.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін".

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Причини подорожчання картоплі

За словами представників ринку сільськогосподарської продукції "Шувар", зараз картопля коштує 14-15,5 грн, а рік тому — 9,76 грн/кг.

У супермаркетах дорожче:

  • АТБ — 20,89 грн/кг;
  • "Сільпо" — 23,9 грн/кг;
  • Varus — 22,9 грн/кг.

Дорожчає картопля через високий попит та обмежену пропозицію високої якості, а імпорту немає. Також на підвищення вартості впливають високі витрати на зберігання та транспортування, тарифи на електроенергію та дорожнеча пального.

Гуртові оператори нарікають на низку якість картоплі у місцевих господарствах, а фермери кажуть, що причина у поганих погодних умовах минулого літа.

Прогнози щодо цін на картоплю

За даними порталу "Мінфін", за місяць картопля також суттєво подорожчала. У грудні 2023 року коштувала 17,38 грн/кг, а в січні — 24,38 грн/кг.

 

ціни на картоплю
Джерело: Мінфін

На думку експертів, до кінця зими 2024 критичного зростання вартості не буде. Залежно від виду овочів, подорожчання можливе на рівні 2-7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Торгово-промисловій палаті України попереджають про непросту ситуацію у 2024 році. Низка продуктів стануть дефіцитними, а ціни — захмарні.

Також ми розповідали, що в Міністерстві агрополітики вважають, що наступного року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними. Проте це стосується виключно внутрішнього виробництва країни.

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