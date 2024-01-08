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В 3,5 раза больше — самый доступный по цене продукт стремительно дорожает

8 января 2024 14:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на картофель активно растут — сколько стоит в январе
Продавец в овощном магазине. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на рынке и в магазинах быстро дорожает картофель. Против показателя в прошлом году цена подскочила в 3,5 раза.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

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Причины подорожания картофеля

По словам представителей рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", сейчас картофель стоит 14-15,5 грн, а год назад — 9,76 грн/кг.

В супермаркетах дороже:

  • АТБ — 20,89 грн/кг;
  • "Сельпо" — 23,9 грн/кг;
  • Varus — 22,9 грн/кг.

Дорожает картофель из-за высокого спроса и ограниченного предложения высокого качества, а импорта нет. Также на повышение стоимости влияют высокие затраты на хранение и транспортировку, тарифы на электроэнергию и дороговизна горючего.

Оптовые операторы сетуют на низкое качество картофеля в местных хозяйствах, а фермеры говорят, что причина в плохих погодных условиях прошлым летом.

Прогнозы относительно цен на картофель

По данным портала "Минфин", за месяц картофель также существенно подорожал. В декабре 2023 года стоил 17,38 грн/кг, а в январе — 24,38 грн/кг.

 

цены на картофель
Источник: Минфин

По мнению экспертов, до конца зимы 2024 года критического роста стоимости не будет. В зависимости от вида овощей подорожание возможно на уровне 2-7%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Торгово-промышленной палате Украины предупреждают о непростой ситуации в 2024 году. Ряд продуктов станут дефицитными, а цены заоблачные.

Также мы рассказывали, что в Министерстве агрополитики считают, что в следующем году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными. Однако это касается исключительно внутреннего производства страны.

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