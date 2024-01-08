Цены на картофель активно растут — сколько стоит в январе

В 3,5 раза больше — самый доступный по цене продукт стремительно дорожает
В Украине на рынке и в магазинах быстро дорожает картофель. Против показателя в прошлом году цена подскочила в 3,5 раза.
Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Причины подорожания картофеля
По словам представителей рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", сейчас картофель стоит 14-15,5 грн, а год назад — 9,76 грн/кг.
В супермаркетах дороже:
- АТБ — 20,89 грн/кг;
- "Сельпо" — 23,9 грн/кг;
- Varus — 22,9 грн/кг.
Дорожает картофель из-за высокого спроса и ограниченного предложения высокого качества, а импорта нет. Также на повышение стоимости влияют высокие затраты на хранение и транспортировку, тарифы на электроэнергию и дороговизна горючего.
Оптовые операторы сетуют на низкое качество картофеля в местных хозяйствах, а фермеры говорят, что причина в плохих погодных условиях прошлым летом.
Прогнозы относительно цен на картофель
По данным портала "Минфин", за месяц картофель также существенно подорожал. В декабре 2023 года стоил 17,38 грн/кг, а в январе — 24,38 грн/кг.
По мнению экспертов, до конца зимы 2024 года критического роста стоимости не будет. В зависимости от вида овощей подорожание возможно на уровне 2-7%.
Что еще стоит знать
Напомним, в Торгово-промышленной палате Украины предупреждают о непростой ситуации в 2024 году. Ряд продуктов станут дефицитными, а цены заоблачные.
Также мы рассказывали, что в Министерстве агрополитики считают, что в следующем году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными. Однако это касается исключительно внутреннего производства страны.
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