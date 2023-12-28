Проценты по кредитам в банках изменятся — чего ждать в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году в Украине предполагается активизация кредитования, в частности, банки планируют акцентировать внимание на предоставлении автокредитов, ипотеки и займов малому и среднему бизнесу. Прогнозируется, что ставки снизятся на 2-4% в зависимости от вида кредита, срока уплаты и размера первоначального взноса. Ключевым условием снижения процентов по кредитам станет падение учетной ставки Национального банка Украины (НБУ).

Об этом OBOZ.UA рассказала первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

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На сколько снизилась учетная ставка в этом году

По словам эксперта, в 2023 году учетная ставка уже снизилась с 25% до 15%, что позволило банкам привлекать более доступные ресурсы, возобновлять кредитные программы, замороженные из-за военного конфликта, и внедрять новые направления кредитования. Прогнозируется, что к 2024 году учетная ставка может сократиться до 12–14%.

"Именно это побуждает комбанки к более активному развитию кредитных программ по более привлекательным условиям для клиентов... Запросы граждан на тот или иной вид кредита по приемлемым условиям почти неисчерпаемы. В 2024 году любые положительные изменения в кредитных условиях будут обусловлены исключительно экономическими факторами" , — добавила Дмитриева.

На сколько уменьшились проценты по кредитам во втором полугодии 2023 года

Эксперт также подсчитала, что уменьшение процентов по кредитам со второго полугодия-2023 в среднем составило уже 4%. В частности:

Ставки по ипотечным кредитам упали в среднем на 3%, в основном из-за снижения стоимости кредитов, предоставляемых в рамках партнерских программ девелоперов и банков на первичном рынке жилья.

Ставки по автокредитам на новые автомобили снизились на 3-5%, стимулируя спрос на транспортные средства среди покупателей.

Ставки по потребительским кредитам на приобретение продуктов широкого потребления сократились в среднем на 4%, что способствовало росту размеров покупок разных продуктов и услуг.

Как будет развиваться кредитование в следующем году

В 2024 году важным элементом развития кредитования будет активное участие коммерческих банков во внедрении ряда государственных кредитных программ, таких как:

Кредитование малых и средних предприятий "5-7-9": содействие развитию бизнеса через предоставление кредитов с выгодными условиями.

"Доступный факторинг": предоставление беззалогового финансирования для микро-, малого и среднего бизнеса с возможностью отсрочки платежей по компенсационной ставке (13% годовых сроком до 360 дней).

Программы по энергомодернизации зданий "Энергодом": финансирование проектов, направленных на повышение энергоэффективности жилых объектов.

Льготная ипотека "еселя": предоставление специальных условий для получения ипотеки с низкими процентными ставками.

Разработка специальных компенсаторных программ с органами местной власти: упрощение условий погашения кредитов или возмещение части суммы кредита или процентов по нему в рамках специальных соглашений с местными органами власти.

Напомним, что украинцам предоставили возможность платить почти втрое меньшие годовые проценты по потребительским микрокредитам. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.