Гранты на поддержку ВПЛ — конкурс стартовал в 18 регионах

В 18 регионах стали доступны гранты на поддержку ВПЛ — детали
В ряде регионов Украины стартует грантовый конкурс проектов, направленный на решение неотложных вопросов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в принимающих громадах. Размеры грантов будут определяться в зависимости от особенностей проектов.
Об этом говорится на портале Благотворительного фонда "Stabilization Support Services".
Детали грантовой программы "Единение ради действия"
Как отмечается, программа "Единение ради действия" нацелена объединить внутренних переселенцев, членов громад, представителей власти и прессы для уменьшения их уязвимости и повышения сплоченности населения, оказания всесторонней поддержки.
"Программа внедряется международной организацией IREX вместе с украинским благотворительным фондом "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" и при поддержке Государственного департамента США", — сообщают организаторы.
Заявки будут приниматься в 18 областях: Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Закарпатской, Полтавской, Житомирской, Ровенской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Черниговской, Львовской, Волынской, Киевской, Кировоградской, Винницкой.
Отобранным участникам будут предоставлены гранты для реализации проектов продолжительностью от четырех до десяти месяцев. Суммы грантов будут определяться в зависимости от особенностей утвержденных проектов. Приоритет будут предоставлять заявителям, проекты которых будут охватывать сразу несколько регионов.
Условия и как подать заявку
В то же время проекты должны соответствовать целям программы:
- предоставление переселенцам возможности стать лидерами в вопросах сплоченности громады;
- возглавить структуры поддержки;
- повышение стойкости;
- способствование национальному восстановлению страны.
Заявки для участия в конкурсе будут принимать до 15 декабря 2024 года.
Детали программы, список необходимых документов и возможность подать заявку на участие доступны по ссылке.
Напомним, хотя в государственном бюджете на следующий год заложено 50 млрд гривен на поддержку внутренних переселенцев, однако сумма значительно меньше, чем было раньше. В то же время в правительстве обещают новые программы для ВПЛ.
Также мы писали, что переселенцы даже без официальной регистрации вправе претендовать на жилищную субсидию. При этом даже не заключая договор аренды.
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