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В 18 регионах стали доступны гранты на поддержку ВПЛ — детали

3 декабря 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Гранты на поддержку ВПЛ — конкурс стартовал в 18 регионах
Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

В ряде регионов Украины стартует грантовый конкурс проектов, направленный на решение неотложных вопросов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в принимающих громадах. Размеры грантов будут определяться в зависимости от особенностей проектов.

Об этом говорится на портале Благотворительного фонда "Stabilization Support Services".

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Детали грантовой программы "Единение ради действия"

Как отмечается, программа "Единение ради действия" нацелена объединить внутренних переселенцев, членов громад, представителей власти и прессы для уменьшения их уязвимости и повышения сплоченности населения, оказания всесторонней поддержки.

"Программа внедряется международной организацией IREX вместе с украинским благотворительным фондом "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" и при поддержке Государственного департамента США", — сообщают организаторы.

Заявки будут приниматься в 18 областях: Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Закарпатской, Полтавской, Житомирской, Ровенской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Черниговской, Львовской, Волынской, Киевской, Кировоградской, Винницкой.

Отобранным участникам будут предоставлены гранты для реализации проектов продолжительностью от четырех до десяти месяцев. Суммы грантов будут определяться в зависимости от особенностей утвержденных проектов. Приоритет будут предоставлять заявителям, проекты которых будут охватывать сразу несколько регионов.

Условия и как подать заявку

В то же время проекты должны соответствовать целям программы:

  • предоставление переселенцам возможности стать лидерами в вопросах сплоченности громады;
  • возглавить структуры поддержки;
  • повышение стойкости;
  • способствование национальному восстановлению страны.

Заявки для участия в конкурсе будут принимать до 15 декабря 2024 года.

Детали программы, список необходимых документов и возможность подать заявку на участие доступны по ссылке.

Напомним, хотя в государственном бюджете на следующий год заложено 50 млрд гривен на поддержку внутренних переселенцев, однако сумма значительно меньше, чем было раньше. В то же время в правительстве обещают новые программы для ВПЛ.

Также мы писали, что переселенцы даже без официальной регистрации вправе претендовать на жилищную субсидию. При этом даже не заключая договор аренды.

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