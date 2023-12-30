Туреччина продає lifecell французам — деталі

Клієнт-сервіс lifecell в Україні. Фото: UiP

Турецький телекомунікаційний гігант Turkcell оголосив про продаж свого підрозділу в Україні, включаючи оператора lifecell, французької інвестиційної групи NJJ Capital. Компанія належить мільярдеру Ксав'є Ньєлю.

Про це повідомляється на турецькому сайті для публічного розкриття інформації.

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Ксав'є Ньєль посідає 439-е місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionare Index зі статком у 6,08 мільярда доларів. Він є засновником французького інтернет-провайдера та мобільного оператора Iliad, відомого під брендами Free у Франції та Play у Польщі.

Крім того, Ньєль володіє частками в газеті Le Monde, телекомунікаційних компаніях Monaco Telecom, Salt Mobile та Eir, є членом ради директорів американської інвестиційної компанії Kohlberg Kravis Roberts (KKR) та французької девелоперської компанії Unibail-Rodamco-Westfield, що спеціалізується на комерційній нерухомості.

Підписання договору з продажу lifecell

Підписання договору між компаніями відбулось 29 грудня. В рамках угоди, крім lifecell, також буде передано ТОВ "Глобал Білги" та ТОВ "Укртауер".

Turkcell не розкрила причин продажу українського бізнесу, проте кілька місяців тому в компанії був призначений новий генеральний директор, Алі Таха Коч. Процес передачі активів ще не завершено, і подробиці угоди будуть представлені громадськості у повному обсязі та вчасно.

Нагадаємо, що нідерландська холдингова компанія "Яндекса" Yandex NV розглядає можливість продажу всіх своїх російських активів вже до кінця 2023 року. Це дозволить російському уряду ще більше посилити свій контроль над російським інформаційним простором.