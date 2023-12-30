Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Турция продает lifecell французам — детали arrow

Турция продает lifecell французам — детали

30 декабря 2023 22:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Турция продает lifecell французам — детали
Клиент-сервис lifecell в Украине. Фото: UiP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Турецкий телекоммуникационный гигант Turkcell объявил о продаже своего подразделения в Украине, включая оператора lifecell, французской инвестиционной группе NJJ Capital. Компания принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю. 

Об этом сообщается на турецком сайте для публичного раскрытия информации.

Читайте также:

Продажа lifecell французам — что известно

Ксавье Ньель занимает 439-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionare Index с состоянием в 6,08 миллиарда долларов. Он является основателем французского интернет-провайдера и мобильного оператора Iliad, известного под брендами Free во Франции и Play в Польше. 

Кроме того, Ньель владеет долями в газете Le Monde, телекоммуникационных компаниях Monaco Telecom, Salt Mobile и Eir, является членом совета директоров американской инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts (KKR) и французской девелоперской компании Unibail-Rodamco-Westfield, специализирующейся на коммерческой недвижимости.

Подписание договора о продаже lifecell

Подписание договора между компаниями состоялось 29 декабря. В рамках сделки, кроме lifecell, также будут переданы ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр".

Turkcell не раскрыла причины продажи украинского бизнеса, однако несколько месяцев назад в компании был назначен новый генеральный директор, Али Таха Коч. Процесс передачи активов еще не завершен, и подробности соглашения будут представлены общественности в полном объеме и вовремя.

Напомнми, что нидерландская холдинговая компания "Яндекса" Yandex NV рассматривает возможность продажи всех своих российских активов уже к концу 2023 года. Это позволит российскому правительству еще больше усилить свой контроль над российским информационным пространством.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме