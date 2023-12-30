Турция продает lifecell французам — детали

Клиент-сервис lifecell в Украине. Фото: UiP

Турецкий телекоммуникационный гигант Turkcell объявил о продаже своего подразделения в Украине, включая оператора lifecell, французской инвестиционной группе NJJ Capital. Компания принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю.

Об этом сообщается на турецком сайте для публичного раскрытия информации.

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Ксавье Ньель занимает 439-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionare Index с состоянием в 6,08 миллиарда долларов. Он является основателем французского интернет-провайдера и мобильного оператора Iliad, известного под брендами Free во Франции и Play в Польше.

Кроме того, Ньель владеет долями в газете Le Monde, телекоммуникационных компаниях Monaco Telecom, Salt Mobile и Eir, является членом совета директоров американской инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts (KKR) и французской девелоперской компании Unibail-Rodamco-Westfield, специализирующейся на коммерческой недвижимости.

Подписание договора о продаже lifecell

Подписание договора между компаниями состоялось 29 декабря. В рамках сделки, кроме lifecell, также будут переданы ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр".

Turkcell не раскрыла причины продажи украинского бизнеса, однако несколько месяцев назад в компании был назначен новый генеральный директор, Али Таха Коч. Процесс передачи активов еще не завершен, и подробности соглашения будут представлены общественности в полном объеме и вовремя.

Напомнми, что нидерландская холдинговая компания "Яндекса" Yandex NV рассматривает возможность продажи всех своих российских активов уже к концу 2023 года. Это позволит российскому правительству еще больше усилить свой контроль над российским информационным пространством.