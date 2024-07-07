Наскільки здорожчали генератори в Україні у липні 2024 року та чи вигідніше купувати їх за кордоном

Чоловік вмикає генератор. Фото: duromaxpower.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В українських містах розпочалися серйозні перебої з електрикою. Літній сезон суттєво погіршив ситуацію з енергопостачанням. Поточні відключення світла пов'язані із серією ракетних та дронових атак на енергетичні об'єкти, що розпочалися наприкінці березня цього року. На відміну від осені 2022 року, російські удари пошкодили генеруючі потужності. Підготуватися до тривалих відключень можна, але це потребує значних витрат, особливо з огляду на нинішнє зростання цін на генератори.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на генератори в Україні у липні 2024 року та скільки вони коштують на за кордоном.

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Внаслідок російських обстрілів українська енергосистема втратила 9 ГВт генерації. Тепер практично вся електрика в країні виробляється атомними станціями.

Але для їх безпечної та безперебійної роботи необхідні профілактичні ремонти та перевантаження палива, які проводяться влітку. Саме ремонтна кампанія на атомних блоках є однією з головних причин, через які наступні тижні будуть особливо важкими для споживачів.

Другою причиною є літня спека, через яку споживання електроенергії зазвичай на 30% вище, ніж навесні чи восени.

Для компенсації дефіциту потужності Україна змушена імпортувати електроенергію з-за кордону. Минулого місяця Україна імпортувала більше енергії, ніж за 2023 рік. За даними аналітичного центру DiXi Group, у червні Україна отримала з-за кордону 858,4 тис. МВт-год електроенергії, що на 6% більше, ніж за весь 2023 рік (806,4 тис. МВт-год). Це також найбільший місячний обсяг імпорту електроенергії за останні 10 років.

Найбільшу частку імпорту минулого місяця забезпечила Угорщина — 41,6%. Електроенергія також надходила зі Словаччини, Румунії, Польщі та Молдови.

Тривалі відключення світла можуть спричинити ланцюжок небезпечних наслідків, таких як прискорення інфляції. У травні ціни виробників зросли на 7,2% порівняно з квітнем, що неминуче вплине на ціни в магазинах та аптеках.

Проте, за словами голови правління національної енергокомпанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація з електрикою в Україні покращиться у серпні. Він зазначив, що до цього часу завершаться планові ремонти енергоблоків атомних електростанцій та зміняться погодні умови.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і має бути трішки полегше", — додав він.

Як змінились ціни на генератори в Україні та скільки вони коштують за кордоном

Зміну цін на генератори ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline. Крім того, ми проаналізували ціни на ці ж генератори у країнах ЄС. Для порівняння вартості ми вибрали 5 найпопулярніших генераторів за даними сервісу Hotline та порівняли ціни на них зараз та на початку весни.

Інверторний бензиновий генератор MaXpeedingRODS MXR3500

Перша у нашому списку та найпопулярніша на Hotline модель. Вона має потужність 3 кВт та тривалість роботи 4,5 години (при навантаженні 50%). На початку березня такий генератор коштував 25 549 грн. Зараз ця модель в середньому продається за 28 778 грн. Таким чином подорожчання склало майже 13%.

Ціни на MaXpeedingRODS MXR3500 на офіційному сайті виробника: 600 фунтів (приблизно 30 600 грн). Слід зазначити, що доставка товарів в Україну з країн ЄС може коштувати до 20 тис. грн.

Ціни на генератор MaXpeedingRODS MXR3500 на Hotline

Ціни на генератор MaXpeedingRODS MXR3500 на офіційному сайті виробника

Інверторний комбінований генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 3100iG S

Наступний генератор має потужність 2,8 кВт. Автономність його роботи при навантаженні 50% складає 2,7 години. Восени Konner&Sohnen KS 3100iG S коштував 34 477 грн. Сьогодні його вартість складає 40 012 грн. Генератор здорожчав на 16%.

Ціни на Konner&Sohnen KS 3100iG S у будівельному супермаркеті ManoMano: 699 євро (приблизно 30 500 грн).

Ціни на генератор Konner&Sohnen KS 3100iG S на Hotline

Ціни на генератор Konner&Sohnen KS 3100iG S на ManoMano

Інверторний комбінований генератор (газ-бензин) EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Перша модель від EcoFlow в нашому списку. Генератор має потужність 1,8 кВт на бензині та 1,6 кВт на газу. Автономність роботи складає 3,5 години. Це також перший генератор в нашому списку, який втратив в ціні. При чому достатньо істотно. На початку березня EcoFlow Smart Generator Dual Fuel коштував 54 723 грн. Зараз ця модель в середньому продається за 49 218 грн. Таким чином генератор здешевшав на 10%.

Ціни на Smart Generator Dual Fuel у німецькому гіпермаркеті електроніки Conrad: 979 євро (приблизно 42 730 грн).

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel на Hotline

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel на Conrad

Інверторний бензиновий генератор EcoFlow Smart Generator

Ще одна модель від EcoFlow, яка працює тільки на бензині. Має потужність 1,8 кВт та 3,5 години автономної роботи. На відміну від попередньої моделі цей генератор здорожчав майже на 5%. Навесні він коштував 48 186 грн. Зараз його середня ціна складає 50 500 грн.

Ціни на EcoFlow Smart Generator у будівельному супермаркеті ManoMano: 1275,78 євро (приблизно 55 650 грн).

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator на Hotline

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator на ManoMano

Інверторний бензиновий генератор K&S BASIC KSB 22i S

Остання модель у нашому списку. Генератор має потужність 1,8 кВт та може працювати 5 годин при навантаженні у 50%. Ціна на цю модель зросла на 21%. На початку весни генератор в середньому коштував 17 767 грн. Зараз його середня ціна дорівнює 23 233 грн.

Ціни на K&S BASIC KSB 22i S у будівельному супермаркеті ManoMano: 312 євро (приблизно 13 615 грн).

Ціни на генератор K&S BASIC KSB 22i S на Hotline

Ціни на генератор K&S BASIC KSB 22i S на Conrad

Нагадаємо, в Україні з'явився новий фейк щодо відключень світла. В соцмережах поширюється інформація про нібито "зональні" обмеження світла.

Також ми писали, що Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав, скільки енергоблоків відновлять в Україні до кінця 2024 року. За його словами, йдеться про вісім.