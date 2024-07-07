Насколько подорожали генераторы в Украине в июле 2024 года и выгоднее ли покупать их за границей

Человек включает генератор. Фото: duromaxpower.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В украинских городах начались серьезные перебои с электричеством. Летний сезон существенно усугубил ситуацию с энергоснабжением. Текущие отключения света связаны с серией ракетных и дроновых атак на энергетические объекты, начавшиеся в конце марта этого года. В отличие от осени 2022 года, российские удары повредили генерирующие мощности. Подготовиться к длительным отключениям можно, но это требует значительных затрат, особенно учитывая нынешний рост цен на генераторы.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на генераторы в Украине в июле 2024 года и сколько они стоят за рубежом.

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В результате российских обстрелов украинская энергосистема потеряла 9 ГВт генерации. Теперь практически все электричество в стране производится атомными станциями.

Но для их безопасной и бесперебойной работы необходимы профилактические ремонты и перегрузка топлива, которые проводятся летом. Именно ремонтная кампания на атомных блоках является одной из главных причин, по которым следующие недели будут особенно тяжелыми для потребителей.

Второй причиной является летняя жара, по которой потребление электроэнергии обычно на 30% выше, чем весной или осенью.

Для компенсации дефицита мощности Украина вынуждена импортировать электроэнергию из-за границы. В прошлом месяце Украина импортировала больше энергии, чем за 2023 год. По данным аналитического центра DiXi Group, в июне Украина получила из-за рубежа 858,4 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 6% больше, чем за весь 2023 год (806,4 тыс. МВт-ч). Это также самый большой месячный объем импорта электроэнергии за последние 10 лет.

Наибольшую долю импорта в прошлом месяце обеспечила Венгрия — 41,6%. Электроэнергия также поступала из Словакии, Румынии, Польши и Молдавии.

Длительные отключения света могут привести к цепочке опасных последствий, таких как ускорение инфляции. В мае цены производителей выросли на 7,2% по сравнению с апрелем, что неизбежно отразится на ценах в магазинах и аптеках.

Однако, по словам главы правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация с электричеством в Украине улучшится в августе. Он отметил, что к этому времени завершатся плановые ремонты энергоблоков атомных электростанций и изменятся погодные условия.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и должно быть немного легче", — добавил он.

Как изменились цены на генераторы в Украине и сколько они стоят за границей

Изменение цен на генераторы мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости Hotline. Кроме того, мы проанализировали цены на эти генераторы в странах ЕС. Для сравнения стоимости мы выбрали 5 самых популярных генераторов по данным Hotline и сравнили цены на них сейчас и в начале весны.

Инверторный бензиновый генератор MaXpeedingRODS MXR3500

Первая в нашем списке и самая популярная модель Hotline. Она имеет мощность 3 кВт и продолжительность работы 4,5 часа (при погрузке 50%). В начале марта такой генератор стоил 25 549 грн. Сейчас эта модель в среднем продается по 28 778 грн. Таким образом, подорожание составило почти 13%.

Цены на MaXpeedingRODS MXR3500 на официальном сайте производителя: 600 фунтов (примерно 30 600 грн). Следует отметить, что доставка товаров в Украину из стран ЕС может обойтись до 20 тыс. грн.

Цены на генератор MaXpeedingRODS MXR3500 на Hotline

Цены на генератор MaXpeedingRODS MXR3500 на официальном сайте производителя

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 3100iG S

Следующий генератор имеет мощность 2,8 кВт. Автономность его работы при погрузке 50% составляет 2,7 часа. Осенью Konner&Sohnen KS 3100iG S стоил 34 477 грн. Сегодня его стоимость составляет 40 012 грн. Генератор подорожал на 16%.

Цены на Konner&Sohnen KS 3100iG S в строительном супермаркете ManoMano : 699 евро (примерно 30 500 грн).

Цены на генератор Konner&Sohnen KS 3100iG S на Hotline

Цены на генератор Konner&Sohnen KS 3100iG S на ManoMano

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Первая модель EcoFlow в нашем списке. Генератор имеет мощность 1,8 кВт на бензине и 1,6 кВт на газ. Автономность работы составляет 3,5 часа. Это также первый генератор в нашем списке, который потерял в цене. Причем достаточно существенно. В начале марта EcoFlow Smart Generator Dual Fuel стоил 54 723 грн. Сейчас эта модель в среднем продается по 49 218 грн. Таким образом, генератор подешевел на 10%.

Цены на Smart Generator Dual Fuel в немецком гипермаркете электроники Conrad : 979 евро (примерно 42 730 грн).

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel на Hotline

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel на Conrad

Инверторный бензиновый генератор EcoFlow Smart Generator

Еще одна модель от EcoFlow, работающая только на бензине. Имеет мощность 1,8 кВт и 3,5 часа автономной работы. В отличие от предыдущей модели, этот генератор подорожал почти на 5%. Весной он стоил 48 186 грн. Сейчас его средняя цена составляет 50 500 грн.

Цены на EcoFlow Smart Generator в строительном супермаркете ManoMano : 1275,78 евро (примерно 55 650 грн).

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator на Hotline

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator на ManoMano

Инверторный бензиновый генератор K&S BASIC KSB 22i S

Последняя модель в нашем списке. Генератор имеет мощность 1,8 кВт и может работать 5 часов при погрузке в 50%. Цена на данную модель выросла на 21%. В начале весны генератор в среднем стоил 17 767 грн. Сейчас его средняя цена равняется 23 233 грн.

Цены на K&S BASIC KSB 22i S в строительном супермаркете ManoMano : 312 евро (примерно 13 615 грн).

Цены на генератор K&S BASIC KSB 22i S на Hotline

Цены на генератор K&S BASIC KSB 22i S на Conrad

Напомним, в Украине появился новый фейк по отключению света. В соцсетях распространяется информация о якобы "зональных" ограничениях света.

Также мы писали, что Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков будет восстановлено в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.