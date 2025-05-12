Ціни на українську кукурудзу — скільки коштує тонна наприкінці весни у 2025 році

Кукурудза під дахом сараю. Фото: УНІАН

У травні 2025 року Україна продовжуватиме активно продавати кукурудзу за кордон. Але ціни на цю культуру поступово знижуватимуться.

Про це повідомили у Всеукраїнській аграрній Раді.

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Чому кукурудза дешевшає

Як зазначають аналітики, вже зараз вартість української кукурудзи на світовому ринку є суттєво дешевшою за американську. Так, минулого тижня іспанські імпортери купували кукурудзу зі США по 245–247 доларів за тонну, тоді як українська продукція для іспанського ринку пропонувалася від 268 до 273 доларів.

На інших важливих імпортних напрямках — в Єгипті та Туреччині, зберігається аналогічна ситуація: продукція із США дешевша на 20–25 доларів за тонну. Тож імпортери переглядають пріоритети на користь американської кукурудзи.

Ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна в Україні

За даними на профільному порталі Tripoli.land, станом на 12 травня тонна кукурудзу на українському агроринку у середньому коштує 10 114 гривень.

Варто зазначити, що кукурудза за останній тиждень подешевшала майже на 200 гривень за тонну. Так, у неділю та понеділок, 4-5 травня, тонну продукції продавали по 10 313 гривень, після чого ціна впала до 10 303 гривень.

Скільки коштує кукурудза 12 травня. Скриншот: Tripoli.land

8 та 9 травня кукурудза торгувалася по 10 269 та 10 249 гривень за тонну, після чого ціна знизилася до показника у 10 114 гривень/тонна.

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