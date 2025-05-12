Цены на украинскую кукурузу — сколько стоит тонна в конце весны в 2025 году

Цены вниз — почему дешевеет украинская кукуруза
В мае 2025 года Украина будет продолжать активно продавать кукурузу за границу. Но цены на эту культуру постепенно будут снижаться.
Об этом сообщили во Всеукраинской аграрной Раде.
Почему кукуруза дешевеет
Как отмечают аналитики, уже сейчас стоимость украинской кукурузы на мировом рынке существенно дешевле американской. Так, на прошлой неделе испанские импортеры покупали кукурузу из США по 245-247 долларов за тонну, тогда как украинская продукция для испанского рынка предлагалась от 268 до 273 долларов.
На других важных импортных направлениях — в Египте и Турции, сохраняется аналогичная ситуация: продукция из США дешевле на 20-25 долларов за тонну. Поэтому импортеры пересматривают приоритеты в пользу американской кукурузы.
Цены на кукурузу — сколько стоит тонна в Украине
По данным на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 12 мая тонна кукурузы на украинском агрорынке в среднем стоит 10 114 гривен.
Стоит отметить, что кукуруза за последнюю неделю подешевела почти на 200 гривен за тонну. Так, в воскресенье и понедельник, 4-5 мая, тонну продукции продавали по 10 313 гривен, после чего цена упала до 10 303 гривен.
8 и 9 мая кукуруза торговалась по 10 269 и 10 249 гривен за тонну, после чего цена снизилась до показателя в 10 114 гривен/тонна.
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