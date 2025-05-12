Цены на украинскую кукурузу — сколько стоит тонна в конце весны в 2025 году

Кукуруза под крышей сарая. Фото: УНИАН

В мае 2025 года Украина будет продолжать активно продавать кукурузу за границу. Но цены на эту культуру постепенно будут снижаться.

Об этом сообщили во Всеукраинской аграрной Раде.

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Почему кукуруза дешевеет

Как отмечают аналитики, уже сейчас стоимость украинской кукурузы на мировом рынке существенно дешевле американской. Так, на прошлой неделе испанские импортеры покупали кукурузу из США по 245-247 долларов за тонну, тогда как украинская продукция для испанского рынка предлагалась от 268 до 273 долларов.

На других важных импортных направлениях — в Египте и Турции, сохраняется аналогичная ситуация: продукция из США дешевле на 20-25 долларов за тонну. Поэтому импортеры пересматривают приоритеты в пользу американской кукурузы.

Цены на кукурузу — сколько стоит тонна в Украине

По данным на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 12 мая тонна кукурузы на украинском агрорынке в среднем стоит 10 114 гривен.

Стоит отметить, что кукуруза за последнюю неделю подешевела почти на 200 гривен за тонну. Так, в воскресенье и понедельник, 4-5 мая, тонну продукции продавали по 10 313 гривен, после чего цена упала до 10 303 гривен.

Сколько стоит кукуруза 12 мая. Скриншот: Tripoli.land

8 и 9 мая кукуруза торговалась по 10 269 и 10 249 гривен за тонну, после чего цена снизилась до показателя в 10 114 гривен/тонна.

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