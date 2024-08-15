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Цены на золото приближаются к рекордному показателю — какая причина

15 августа 2024 16:20
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на золото приближаются к рекорду
Золотые слитки. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото остаются вблизи рекордных значений, подкрепленные ожиданиями понижения процентной ставки Федеральным резервом США. Дополнительное влияние на цены оказали напряженность на Ближнем Востоке и внимание инвесторов к данным об инфляции в Америке.

Об этом сообщает Reuters.

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Цены на золото поднялись на 0,4%, достигнув 2 474,04 долларов за унцию (31,1035 граммов), что почти достигло рекордной отметки в 2 483,60 долларов, установленной в прошлом месяце. Фьючерсы на золото в США также выросли на 0,2%, достигнув 2 513,20 долларов.

Отчет о росте цен производителей в США за июль оказался ниже ожиданий, что повысило интерес к будущему отчету об индексе потребительских цен. Прогнозируется, что потребительские цены увеличатся на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая базовая инфляция может замедлиться до 3,2%.

Если эти данные подтвердят замедление инфляции, вероятность снижения процентных ставок в США на 50 базисных пунктов в сентябре может увеличиться, что, по словам старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисты, может привести к новому рекордному максимуму цен на золото.

Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки сейчас оценивают вероятность такого снижения на уровне 55,5%.

Как выросли цены на другие драгоценные металлы

Золото традиционно воспринимается как безопасный актив во время экономической и геополитической нестабильности, а снижение процентных ставок делает его удержание более привлекательным, уменьшая альтернативные издержки. Рыночный стратег Всемирного совета по золоту Джозеф Каватони отметил, что экономические показатели и дальше будут стимулировать западных инвесторов вкладывать в золото. Дополнительно, рост напряжения из-за предполагаемого удара Ирана по Израилю также повышает спрос на этот актив.

Цены на другие драгоценные металлы также показали рост:

  • серебро поднялось на 0,3% до 27,92 доллара;
  • платина — на 0,7% до 942,65 доллара;
  • палладий — на 0,5% до 943,58 доллара.

Что еще нужно знать

Напомним, в начале апреля стоимость золота установила новый рекорд. Так, 8 апреля курс драгметалла вырос до 2 350 долларов за унцию. Цена актива растет на фоне стабильных закупок Китаем и Индией.

Мы также рассказывали, что Национальный банк Украины ввел валютные ограничения, которые сначала сократили объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть, ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.

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