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Ціни на золото йдуть на рекорд — чому дорожчає метал

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 06:20
Золото знову додає у ціні — скільки зараз коштує унція
Злитки золота. Фото: Pexels

Золото подорожчало до 3,3 тисячі доларів за унцію. Усе через слабкі позиції долара США, оскільки наближається 1 серпня — дата, до якої країни ЄС мають підписати торгівельні угоди зі Сполученими Штатами Америки, аби уникнути мит.

Про це пише агентство Reuters

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Що відбувається з цінами на золото

Як зазначається, міністр торгівлі США Говард Латнік заявив у неділю, 20 липня, що впевнений у тому, що Білий дім та Євросоюз укладуть торгівельну угоду, але 1 серпня — це жорсткий термін для запровадження тарифів.

Водночас курс долара знизився на 0,1% щодо інших валют, що сприяло подорожчанню золота. Тим часом журналісти зауважують, що інвестори продовжують вважати золото безпечним активом, коли у світі панує економічна невизначеність. Так, дорогоцінний метал додає у ціні в умовах низьких процентних ставок.

Як Україна заробляє на золоті 

З початку 2022 року вартість тройської унції золота зросла майже вдвічі. Якщо у січні вона була на рівні менш ніж 1,8 тисячі доларів, то до кінця 2024-го перетнула позначку у 2,7 тисячі доларів. А вже у червні 2025 року золото майже досягло рекордної позначки у понад 3,4 тисячі доларів за унцію.

Цікаво, що Україна не опинилася поза цим глобальним трендом. Як зазначали представники Нацбанку, лише у 2024 році переоцінка вартості золота в резервах дозволила нашій державі заробити 480,9 млн доларів. А вже протягом перших п’яти місяців 2025 року — ще 597,6 млн доларів.

Нагадаємо, що в останні роки золото та біткоїн борються за статус надійного активу, що захищає інвестиції від інфляції. Хоча наприкінці 2024 року обидва демонстрували можливості для зростання, у 2025 році аналітики JPMorgan прогнозують зміну динаміки. Дізнавайтесь також, який метал є найдорожчим у світі та яка країна заробляє на його продажах. 

США долар дорогоцінні метали ціни золото
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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