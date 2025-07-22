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Цены на золото идут на рекорд — почему дорожает металл

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 06:20
Золото снова прибавляет в цене — сколько сейчас стоит унция
Слитки золота. Фото: Pexels

Золото подорожало до 3,3 тысячи долларов за унцию. Все из-за слабых позиций доллара США, поскольку приближается 1 августа — дата, до которой страны ЕС должны подписать торговые соглашения с Соединенными Штатами Америки, чтобы избежать пошлин.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Что происходит с ценами на золото

Как отмечается, министр торговли США Говард Латник заявил в воскресенье, 20 июля, что уверен в том, что Белый дом и Евросоюз заключат торговое соглашение, но 1 августа — это жесткий срок для введения тарифов.

В то же время курс доллара снизился на 0,1% относительно других валют, что способствовало подорожанию золота. Тем временем журналисты отмечают, что инвесторы продолжают считать золото безопасным активом, когда в мире царит экономическая неопределенность. Так, драгоценный металл прибавляет в цене в условиях низких процентных ставок.

Как Украина зарабатывает на золоте

С начала 2022 года стоимость тройской унции золота выросла почти вдвое. Если в январе она была на уровне менее чем 1,8 тысячи долларов, то к концу 2024-го пересекла отметку в 2,7 тысячи долларов. А уже в июне 2025 года золото почти достигло рекордной отметки в более чем 3,4 тысячи долларов за унцию.

Интересно, что Украина не оказалась вне этого глобального тренда. Как отмечали представители Нацбанка, только в 2024 году переоценка стоимости золота в резервах позволила нашему государству заработать 480,9 млн долларов. А уже в течение первых пяти месяцев 2025 года — еще 597,6 млн долларов.

Напомним, что в последние годы золото и биткоин борются за статус надежного актива, защищающего инвестиции от инфляции. Хотя в конце 2024 года оба демонстрировали возможности для роста, в 2025 году аналитики JPMorgan прогнозируют изменение динамики. Узнавайте также, какой металл является самым дорогим в мире и какая страна зарабатывает на его продажах.

США доллар драгоценные металлы цены золото
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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