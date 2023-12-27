Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 декабря 2023 года

Комбайны в поле пшеницы. Фото: deere.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина, как один из ведущих мировых экспортеров зерна, столкнулась с серьезными трудностями из-за войны с Россией. Блокада украинских портов на Черном море привела к тому, что 90% украинских зерновых не могут экспортироваться по привычным маршрутам. Украинским аграриям приходится использовать более сложные и дорогие маршруты, такие как экспорт через Дунай или по железной дороге через западную границу. Вот только оба альтернативных маршрута имеют ограниченную пропускную способность и требуют дополнительных инфраструктурных инвестиций.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 27 декабря.

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По состоянию на 27 декабря средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 404 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 27 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни немного упала. Так, во вторник, 19 декабря, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 374 грн, а уже в последующие дни — в среду, 20 декабря и четверг, 21 декабря — цена на пшеницу поднялась до 5 405 грн за тонну. В субботу, 24 декабря, цена пшеницы достигла своего недельного максимума в 5 459 грн за тонну. На таком уровне стоимость этой зерновой культуры продержалась до вторника, 26 декабря, когда упала до 5 404 грн за тонну.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на формирование цен. К сожалению, текущие тенденции цен на пшеницу тесно связаны с ключевым фактором — войной с Россией, что ограничивает возможности Украины по экспорту зерновых.

Кроме того, есть другие факторы ценообразования, такие как уровень урожайности, качество и объем урожая. Уменьшение урожайности может привести к повышению цен из-за нехватки продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на урожае, что, в свою очередь, сказывается на динамике цен. Конкуренция с другими экспортерами может оказывать влияние на стоимость зерновых, особенно в период урожайного сезона, когда предложение на рынке значительно увеличивается.

Аграрный сектор также подвергается влиянию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катастрофы, что также отражается на динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти причины взаимодействуют, формируя общую картину мирового рынка зерна.

Важно отметить, что Украина, невзирая на второй год военных действий с Россией, продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.