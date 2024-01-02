Ціни на зернові в Україні станом на 2 січня 2024

Комбайн у полі пшениці. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії український експорт зернових серйозно постраждав, зазнавши значного скорочення. Активні бойові дії спричинили пошкодження або повне знищення багатьох сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої важливої сільськогосподарської інфраструктури. Крім того, Росія продовжує здійснювати часткову блокаду українських портів у Чорному морі, які відіграють ключову роль в експорті українських продуктів, зокрема зерна. Також останнім часом виникли серйозні труднощі у логістиці експорту через західний кордон через страйки польських перевізників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 2 січня.

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Станом на 2 січня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 508 грн за тонну разом з ПДВ

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 2 січня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла майже на 50 грн. Так, у неділю, 24 грудня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 459 грн, а вже у вівторок, 26 грудня, — ціна на пшеницю впала до 5 404 грн за тонну. На такому рівні вартість цієї зернової культури протрималась до середи, 27 грудня, коли трохи зросла — до 5 425 грн за тонну. У субботу, 30 грудня, ціна пшениці сягнула свобого тижневого максимуму у 5 405 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових вимагає ретельної підготовки та обліку різних факторів, що впливають на формування цін. На сьогодні цінові тенденції для пшениці тісно пов'язані з основним чинником — військовим конфліктом з Росією, що суттєво обмежує можливості України в експорті зернових.

Крім того, існують інші фактори, що впливають на ціноутворення, такі як рівень урожайності, якість та обсяг врожаю. Зниження врожайності може спричинити підвищення цін через дефіцит продукції. Несприятливі погодні умови можуть негативно вплинути на врожай, що своєю чергою позначається на динаміці цін. Конкуренція з іншими країнами-експортерами може також впливати на вартість зернових, особливо в період урожайного сезону, коли пропозиція на ринку значно зростає.

Аграрний сектор також схильний до впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти або катастрофи, що також позначається на динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, формуючи загальну картину світового ринку зерна.

Важливо зазначити, що Україна, попри другий рік воєнних дій із Росією, продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.