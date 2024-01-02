Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у січні arrow

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у січні

2 січня 2024 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 2 січня 2024
Комбайн у полі пшениці. Фото: wikimedia.org
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії український експорт зернових серйозно постраждав, зазнавши значного скорочення. Активні бойові дії спричинили пошкодження або повне знищення багатьох сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої важливої сільськогосподарської інфраструктури. Крім того, Росія продовжує здійснювати часткову блокаду українських портів у Чорному морі, які відіграють ключову роль в експорті українських продуктів, зокрема зерна. Також останнім часом виникли серйозні труднощі у логістиці експорту через західний кордон через страйки польських перевізників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 2 січня.

Читайте також:

Станом на 2 січня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 508 грн за тонну разом з ПДВ

Ціни на зернові в Україні станом на 2 січня 2024
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 2 січня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла майже на 50 грн. Так, у неділю, 24 грудня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 459 грн, а вже у вівторок, 26 грудня, — ціна на пшеницю впала до 5 404 грн за тонну. На такому рівні вартість цієї зернової культури протрималась до середи, 27 грудня, коли трохи зросла — до 5 425 грн за тонну. У субботу, 30 грудня, ціна пшениці сягнула свобого тижневого максимуму у 5 405 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Ціни на зернові в Україні станом на 2 січня 2024
Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових вимагає ретельної підготовки та обліку різних факторів, що впливають на формування цін. На сьогодні цінові тенденції для пшениці тісно пов'язані з основним чинником — військовим конфліктом з Росією, що суттєво обмежує можливості України в експорті зернових.

Крім того, існують інші фактори, що впливають на ціноутворення, такі як рівень урожайності, якість та обсяг врожаю. Зниження врожайності може спричинити підвищення цін через дефіцит продукції. Несприятливі погодні умови можуть негативно вплинути на врожай, що своєю чергою позначається на динаміці цін. Конкуренція з іншими країнами-експортерами може також впливати на вартість зернових, особливо в період урожайного сезону, коли пропозиція на ринку значно зростає.

Аграрний сектор також схильний до впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти або катастрофи, що також позначається на динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, формуючи загальну картину світового ринку зерна.

Важливо зазначити, що Україна, попри другий рік воєнних дій із Росією, продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі