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Ціни на зерно в Україні — наприкінці травня стрімко зростає вартість пшениці

28 травня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 28 травня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Andreas F./Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії український експорт зерна значно постраждав та скоротився. Активні бойові дії призвели до пошкодження чи знищення багатьох сільськогосподарських угідь, сховищ та елеваторів, а також іншої важливої інфраструктури аграрного сектору. Крім того, Росія продовжує атакувати українські порти у Чорному морі. Наприклад, експорт української олійної продукції через порти Одеси скоротився до 75-80% від загального обсягу відвантажень після початку повномасштабного вторгнення, тоді як раніше цей показник становив близько 90%. Таку іформацію повідомив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 28 травня.

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Станом на 28 травня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 361 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 травня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 28 травня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на 5,4%. Так, у понеділок, 20 травня, одна тонна пшениці оцінювалась у 6 979 грн, що становило тижневий мінімум. Майже весь тиждень вартість цієї зернової культури зростала. У суботу, 25 травня, ціна пшениці зросла до свого тижневого максимуму у 7 361 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 травня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак оцінює необхідність відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України у суму від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення. Минулого року було зафіксовано зростання як площ посіву, так і обсягів урожаю.

"В цьому році попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.

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