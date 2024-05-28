Ціни на зернові в Україні станом на 28 травня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Andreas F./Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії український експорт зерна значно постраждав та скоротився. Активні бойові дії призвели до пошкодження чи знищення багатьох сільськогосподарських угідь, сховищ та елеваторів, а також іншої важливої інфраструктури аграрного сектору. Крім того, Росія продовжує атакувати українські порти у Чорному морі. Наприклад, експорт української олійної продукції через порти Одеси скоротився до 75-80% від загального обсягу відвантажень після початку повномасштабного вторгнення, тоді як раніше цей показник становив близько 90%. Таку іформацію повідомив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 28 травня.

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Станом на 28 травня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 361 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 28 травня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на 5,4%. Так, у понеділок, 20 травня, одна тонна пшениці оцінювалась у 6 979 грн, що становило тижневий мінімум. Майже весь тиждень вартість цієї зернової культури зростала. У суботу, 25 травня, ціна пшениці зросла до свого тижневого максимуму у 7 361 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак оцінює необхідність відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України у суму від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення. Минулого року було зафіксовано зростання як площ посіву, так і обсягів урожаю.

"В цьому році попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.