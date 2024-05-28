Цены на зерновые в Украине на 28 мая 2024 года

Уборка урожая. Фото: Andreas F./Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России украинский экспорт зерна значительно пострадал и сократился. Активные боевые действия привели к повреждению или уничтожению многих сельскохозяйственных угодий, хранилищ и элеваторов, а также другой важной инфраструктуры аграрного сектора. Кроме того, Россия продолжает атаковать украинские порты в Черном море. К примеру, экспорт украинской масличной продукции через порты Одессы сократился до 75-80% от общего объема отгрузок после начала полномасштабного вторжения, тогда как ранее этот показатель составлял около 90%. Такую информацию сообщил генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 28 мая.

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По состоянию на 28 мая 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 361 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 28 мая. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни выросла на 5,4%. Так, в понедельник, 20 мая, одна тонна пшеницы оценивалась в 6 979 грн, что составляло недельный минимум. Почти всю неделю стоимость этой зерновой культуры росла. В субботу, 25 мая, цена пшеницы выросла до своего недельного максимума в 7 361 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак оценивает необходимость восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины в сумму от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь восстановления. В прошлом году был зафиксирован рост как площадей посева, так и объемов урожая.

"В этом году несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.