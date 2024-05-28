Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на зерно в Украине — в конце мая стремительно растет стоимость пшеницы arrow

Цены на зерно в Украине — в конце мая стремительно растет стоимость пшеницы

28 мая 2024 06:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 28 мая 2024 года
Уборка урожая. Фото: Andreas F./Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России украинский экспорт зерна значительно пострадал и сократился. Активные боевые действия привели к повреждению или уничтожению многих сельскохозяйственных угодий, хранилищ и элеваторов, а также другой важной инфраструктуры аграрного сектора. Кроме того, Россия продолжает атаковать украинские порты в Черном море. К примеру, экспорт украинской масличной продукции через порты Одессы сократился до 75-80% от общего объема отгрузок после начала полномасштабного вторжения, тогда как ранее этот показатель составлял около 90%. Такую информацию сообщил генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 28 мая.

Читайте также:

По состоянию на 28 мая 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 361 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 мая 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 28 мая. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни выросла на 5,4%. Так, в понедельник, 20 мая, одна тонна пшеницы оценивалась в 6 979 грн, что составляло недельный минимум. Почти всю неделю стоимость этой зерновой культуры росла. В субботу, 25 мая, цена пшеницы выросла до своего недельного максимума в 7 361 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 мая 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак оценивает необходимость восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины в сумму от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь восстановления. В прошлом году был зафиксирован рост как площадей посева, так и объемов урожая.

"В этом году несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.

деньги
Украина
цены в Украине
зерно
экспорт зерна
аграрии
пшеница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе