Ціни на павербанки та EcoFlow в Україні — як змінилась вартість зарядних пристроїв за рік

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Через постійні обстріли російських військ енергетичної інфраструктури в Україні знову почалися відключення електроенергії. Під час осінньо-зимового сезону 2022-2023 років стало очевидно, що без додаткових джерел безперебійного живлення працювати, навчатися та навіть просто жити стає вкрай важко.

Новини.LIVE дізналися, скільки зараз коштують генератори, EcoFlow та повербанки та як змінились ціни після аварійних відключень у 2022-2023 роках.

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Ціни на генератори в Україні

Наприкінці листопада 2022 року через атаки РФ на українську енергосистему в країні почалися блекаути, які могли тривати понад добу. У той період в Україні сильно зріс попит на зарядні станції та генератори і видання Forbes Україна проаналізувало ціни на популярну техніку. Якщо порівняти вартість генераторів, то можна побачити, що ціни за майже два роки суттєво знизились.

За даними Forbes, станом на 27 листопада 2022 року генератор Huttenberg HT2000 коштував 20 632 грн. Станом на 18 травня 2024 року ціна цієї моделі становить від 10 500 грн до 14 913 грн.

Ціни на генератор Huttenberg HT2000. Джерело: скриншот

Ціна на EcoFlow Smart Generator наприкінці листопада 2022 року становила 88 606 грн. Зараз цей генератор коштує від 36 до 86 тисяч гривень. Середня ціна — 47 402 грн.

Динаміка цін на EcoFlow Smart Generator. Джерело: скриншот

Ще один популярний генератор під час відключень світла у листопаді 2022 року EnerSol EPG-2800S коштував 25 399 грн. У травні 2024 року його можна купити за ціною від 8 000 до 16 720 грн.

Ціни на генератор EnerSol EPG-2800S. Джерело: скриншот

Ціни на EcoFlow у травні

Зарядні станції під час довготривалих блекаутів у 2022-2023 роках мали високий попит. Ціни на EcoFlow у той період шалено злетіли, проте станом на травень 2024 року такі станції коштують у рази дешевше.

Наприклад, ціна на EcoFlow Delta восени 2022 року становила 75 352 грн. У суботу, 18 травня, така зарядна станція коштує в середньому 42 459 грн. Проте варто зазначити, що ціни зростають. Так, 8 травня 2024 року EcoFlow Delta коштувала 40 976 грн. Тобто за 10 днів ціна зросла на майже на півтори тисячі гривень.

Динаміка цін на EcoFlow Delta. Джерело: скриншот

Вартість EcoFlow River також зростає, проте ця модель за останні 10 днів здорожчала лише на 200 грн. Зараз середня ціна цієї станції становить 17 083 грн. Найдорожчу модель EcoFlow River купити в Україні можна за 37 500 грн. В листопаді 2022 року вона коштувала 32 283 грн.

Ціни на EcoFlow River. Джерело: скриншот

Як змінилися ціни на павербанки

Павербанки під час відключень світла також мають попит. Ціни на цю техніку під час повномасштабного вторгнення також змінилися.

Наприклад, Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh наприкінці 2022 року коштував 2252 грн, а зараз середня ціна на цю модель становить 965 грн. Проте 1 травня 2024 року цей павербанк коштував 945 грн. Тобто ціни почали зростати.

Динаміка цін на павербанк Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh. Джерело: скриншот

Більш потужний павербанк Baseus Bipow Digital 20W 30000mAh зараз коштує від 995 до 3499 грн, а у листопаді 2022 року ціна на нього становила 3491 грн.

Ціни на павербанк Baseus Bipow Digital 20W 30000mAh. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, які заходи вживає влада, щоб стабілізувати енергетичну систему країни. Також він розповів деталі підготовки до наступного опалювального сезону.

Ми також писали, що радник прем'єра України Юрій Бойко заявив, що графіки відключення електроенергії можуть тривати до серпня, а взимку дефіцит буде навіть при умовах теплої погоди. Водночас, за його словами, у серпні-вересні очікується незначне покращення в силу різного набору факторів.