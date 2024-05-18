Цены на павербанки и EcoFlow в Украине — как изменилась стоимость зарядных устройств за год

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Из - за постоянных обстрелов российских войск энергетической инфраструктуры в Украине снова начались отключение электроэнергии . Во время осенне-зимнего сезона 2022-2023 годов стало очевидно, что без дополнительных источников бесперебойного питания работать, учиться и просто жить становится крайне трудно.

Новини.LIVE узнали, сколько сейчас стоят генераторы, EcoFlow и повербанки и как изменились цены после аварийных отключений в 2022-2023 годах.

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Цены на генераторы в Украине.

В конце ноября 2022 года из-за атак РФ на украинскую энергосистему, в стране начались блекауты, которые могли продолжаться более суток. В тот период в Украине сильно возрос спрос на зарядные станции и генераторы и Forbes Украина проанализировало цены на популярную технику. Если сравнить стоимость генераторов, то можно увидеть, что цены за почти два года существенно снизились.

По данным Forbes, на 27 ноября 2022 года генератор Huttenberg HT2000 стоил 20 632 грн. По состоянию на 18 мая 2024 цена этой модели составляет от 10 500 грн до 14 913 грн.

Цены на генератор Huttenberg HT2000. Источник: скриншот

Цена на EcoFlow Smart Generator в конце ноября 2022 составила 88 606 грн. Сейчас этот генератор стоит от 36 тысяч до 86 тысяч гривен. Средняя цена — 47 402 грн.

Динамика цен на EcoFlow Smart Generator. Источник: скриншот

Еще один популярный генератор при отключении света в ноябре 2022 года EnerSol EPG-2800S стоил 25 399 грн. В мае 2024 года его можно купить по цене от 8000 до 16 720 грн.

Цены на генератор EnerSol EPG-2800S. Источник: скриншот

Цены на EcoFlow в мае

Зарядные станции во время долгосрочных блекаутов в 2022-2023 годах пользовались высоким спросом. Цены на EcoFlow в тот период безумно взлетели, однако на май 2024 года такие станции стоят в разы дешевле.

К примеру, цена на EcoFlow Delta осенью 2022 года составляла 75 352 грн. В субботу, 18 мая, такая зарядная станция стоит в среднем 42 459 грн. Однако следует отметить, что цены растут. Так, 8 мая 2024 EcoFlow Delta стоила 40 976 грн. То есть, за 10 дней цена выросла почти на полторы тысячи гривен.

Динамика цен на EcoFlow Delta. Источник: скриншот

Стоимость EcoFlow River также растет, однако эта модель за последние 10 дней подорожала всего на 200 грн. Сейчас средняя цена этой станции составляет 17 083 грн. Самая дорогая модель EcoFlow River купить в Украине можно за 37 500 грн. В ноябре 2022 года она стоила 32 283 грн.

Цены на EcoFlow River. Источник: скриншот

Как изменились цены на павербанки

Павербанки при отключении света также пользуются спросом. Цены на эту технику при полномасштабном вторжении также изменились.

К примеру, Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh в конце 2022 года стоил 2 252 грн, а сейчас средняя цена на эту модель составляет 965 грн. Однако 1 мая 2024 этот павербанк стоил 945 грн. То есть цены начали расти.

Динамика цен на павербанк Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh. Источник: скриншот

Более мощный павербанк Baseus Bipow Digital 20W 30000mAh сейчас стоит от 995 до 3 499 грн, а в ноябре 2022 года цена на него составляла 3 491 грн.

Цены на павербанк Baseus Bipow Digital 20W 30000mAh. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие меры предпринимают власти, чтобы стабилизировать энергетическую систему страны. Также он рассказал детали подготовки к следующему отопительному сезону.

Мы также писали, что советник премьера Украины Юрий Бойко заявил, что графики отключения электроэнергии могут продолжаться до августа, а зимой дефицит будет даже в условиях теплой погоды. В то же время, по его словам, в августе-сентябре ожидается незначительное улучшение в силу разного набора факторов.