Україна
Ціни на залізничні квитки — в УЗ пояснили, чи буде підвищення

Ціни на залізничні квитки — в УЗ пояснили, чи буде підвищення

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 17:35
Оновлено: 15:50
В Укрзалізниці пояснили, чи зростуть ціни на квитки в поїздах
Жінка роздивляється квиток УЗ. Фото: УНІАН

У 2025 році частину збитків Укрзалізниці від пасажирських перевезень — 13 млрд гривень — буде компенсовано коштом резервного фонду державного бюджету. Завдяки цьому підвищення тарифів для пасажирів наразі не передбачається.

Про це повідомили голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський і міністр фінансів Сергій Марченко під час розмови з журналістами, пише РБК-Україна.

Читайте також:

За словами Перцовського, у 2025 році доходи компанії від пасажирських перевезень далекого сполучення становитимуть близько 7 млрд гривень, тоді як витрати сягнуть 20 млрд.

Міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що необхідні кошти буде виділено саме з резервного фонду державного бюджету.

Чому зростають збитки Укрзалізниці

Як пояснив Перцовський, фінансовий тиск на компанію посилився, оскільки прибутки від вантажних перевезень уже другий рік поспіль не перекривають витрат на пасажирські рейси.

"У 2024 році збитки були відносно незначними, а цього року вони суттєво зросли через зміну ситуації на фронті та скорочення перевезень вугілля і металургійної продукції. Це пов’язано зі зменшенням виробництва та руйнуванням підприємств у цих галузях", — зазначив він.

Що буде з цінами на квитки УЗ

У компанії наголосили, що підвищення вартості квитків у соціальному сегменті на наступний рік не планується. Натомість Укрзалізниця готується до поступового впровадження системи ПСО (Public Service Obligations) — механізму, який дозволяє державі компенсувати збиткові, але соціально важливі перевезення, за аналогією з держрегулюванням тарифів у сфері енергетики.

Після запровадження ПСО планується оновити підхід до фінансування компанії в держбюджеті, передбачивши окрему статтю видатків на компенсацію збитків.

Перцовський також додав, що у 2026 році компенсація збитків компанії з держбюджету може сягнути 16 млрд гривень.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця готується впровадити нову соціальну ініціативу — програму безоплатних поїздок "УЗ-3000". Її мета — зменшити навантаження на залізничні перевезення у найпіковіші періоди та водночас дати можливість українцям більше подорожувати країною.

Також дізнавайтеся, на які дати будуть доступні безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці. 

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
