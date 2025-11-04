Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на ж/д билеты — в УЗ объяснили, будет ли повышение

Цены на ж/д билеты — в УЗ объяснили, будет ли повышение

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 17:35
обновлено: 15:50
В Укрзализныце объяснили, вырастут ли цены на билеты в поездах
Женщина рассматривает билет УЗ. Фото: УНИАН

В 2025 году часть убытков Укрзализныци от пассажирских перевозок — 13 млрд гривен — будет компенсирована за счет резервного фонда государственного бюджета. Благодаря этому повышение тарифов для пассажиров пока не предвидится.

Об этом сообщили председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский и министр финансов Сергей Марченко во время разговора с журналистами, пишет РБК-Украина.

Реклама
Читайте также:

По словам Перцовского, в 2025 году доходы компании от пассажирских перевозок дальнего сообщения составят около 7 млрд гривен, тогда как расходы достигнут 20 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко уточнил, что необходимые средства будут выделены именно из резервного фонда государственного бюджета.

Почему растут убытки Укрзализныци

Как пояснил Перцовский, финансовое давление на компанию усилилось, поскольку доходы от грузовых перевозок уже второй год подряд не перекрывают расходов на пассажирские рейсы.

"В 2024 году убытки были относительно незначительными, а в этом году они существенно выросли из-за изменения ситуации на фронте и сокращения перевозок угля и металлургической продукции. Это связано с уменьшением производства и разрушением предприятий в этих отраслях", — отметил он.

Что будет с ценами на билеты УЗ

В компании отметили, что повышение стоимости билетов в социальном сегменте на следующий год не планируется. Зато Укрзализныця готовится к постепенному внедрению системы ПСО (Public Service Obligations) — механизма, который позволяет государству компенсировать убыточные, но социально важные перевозки, по аналогии с госрегулированием тарифов в сфере энергетики.

После введения ПСО планируется обновить подход к финансированию компании в госбюджете, предусмотрев отдельную статью расходов на компенсацию убытков.

Перцовский также добавил, что в 2026 году компенсация убытков компании из госбюджета может достичь 16 млрд гривен.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця готовится внедрить новую социальную инициативу — программу бесплатных поездок "УЗ-3000". Ее цель — уменьшить нагрузку на железнодорожные перевозки в самые пиковые периоды и одновременно дать возможность украинцам больше путешествовать по стране.

Также узнавайте, на какие даты будут доступны бесплатные билеты на поезда Укрзализныци.

Укрзализныця цены железная дорога проезд билеты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации