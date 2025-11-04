В Укрзализныце объяснили, вырастут ли цены на билеты в поездах

Женщина рассматривает билет УЗ. Фото: УНИАН

В 2025 году часть убытков Укрзализныци от пассажирских перевозок — 13 млрд гривен — будет компенсирована за счет резервного фонда государственного бюджета. Благодаря этому повышение тарифов для пассажиров пока не предвидится.

Об этом сообщили председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский и министр финансов Сергей Марченко во время разговора с журналистами, пишет РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

По словам Перцовского, в 2025 году доходы компании от пассажирских перевозок дальнего сообщения составят около 7 млрд гривен, тогда как расходы достигнут 20 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко уточнил, что необходимые средства будут выделены именно из резервного фонда государственного бюджета.

Почему растут убытки Укрзализныци

Как пояснил Перцовский, финансовое давление на компанию усилилось, поскольку доходы от грузовых перевозок уже второй год подряд не перекрывают расходов на пассажирские рейсы.

"В 2024 году убытки были относительно незначительными, а в этом году они существенно выросли из-за изменения ситуации на фронте и сокращения перевозок угля и металлургической продукции. Это связано с уменьшением производства и разрушением предприятий в этих отраслях", — отметил он.

Что будет с ценами на билеты УЗ

В компании отметили, что повышение стоимости билетов в социальном сегменте на следующий год не планируется. Зато Укрзализныця готовится к постепенному внедрению системы ПСО (Public Service Obligations) — механизма, который позволяет государству компенсировать убыточные, но социально важные перевозки, по аналогии с госрегулированием тарифов в сфере энергетики.

После введения ПСО планируется обновить подход к финансированию компании в госбюджете, предусмотрев отдельную статью расходов на компенсацию убытков.

Перцовский также добавил, что в 2026 году компенсация убытков компании из госбюджета может достичь 16 млрд гривен.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця готовится внедрить новую социальную инициативу — программу бесплатных поездок "УЗ-3000". Ее цель — уменьшить нагрузку на железнодорожные перевозки в самые пиковые периоды и одновременно дать возможность украинцам больше путешествовать по стране.

Также узнавайте, на какие даты будут доступны бесплатные билеты на поезда Укрзализныци.