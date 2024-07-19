Відпочинок у Буковелі на двох — які ціни на готелі та харчування у липні

Канатна дорога в Карпатах. Фото: atlanttour.com.ua

Курортний Буковель у липні пропонує безліч варіантів для чудового відпочинку. Серед карпатських гір можна знайти готелі, які підійдуть під будь-який бюджет, — від економних варіантів до розкішних апартаментів, що задовольнять найвибагливіших гостей. Ціни варіюються, а вибір ресторанів дозволить насолодитися кулінарними шедеврами на будь-який смак.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує відпочинок у Буковелі на двох у липні.

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Ціни на проживання у Буковелі

Плануючи подорож до курортного Буковеля з 9 по 11 серпня, українці можуть вибрати з безлічі варіантів розміщення, які підійдуть для будь-якого бюджету та задовольнять усі вимоги.

Згідно з інформацією системи інтернет-бронювання житла Booking, вартість проживання з 26 до 28 липня значно коливається від найбільш доступних до преміальних пропозицій. Ціни на бюджетні номери стартують від 1 500 грн, а найдорожче шале коштує 36 000 грн.

Ціни на готелі у Буковелі. Джерело: скриншот

Ціни на люксові апартаменти у Буковелі. Джерело: скриншот 1 / 2

Варто зазначити, що ціни на проживання в готелях залежать від кількох ключових аспектів:

Місце розташування: чим ближче готель до центру і курортів, тим вища ціна за проживання.

Зручності готелю: наявність басейну, парковки, Wi-Fi, ресторану, спа-центру тощо.

Наявність трансферу.

Ремонт і обладнання апартаментів.

Скільки коштує харчування у Буковелі

У Буковелі гостям представлений широкий вибір ресторанів, кафе та барів. На вибір пропонують європейську, італійську та українську кухні.

Згідно з даними Новини Pro, середній чек у закладах харчування Буковеля становить:

Італійський ресторан-піцерія "Фелічіта": тут можна скуштувати піцу, приготовлену на відкритому вогні, а середній чек обіду на двох становить від 350 гривень.

тут можна скуштувати піцу, приготовлену на відкритому вогні, а середній чек обіду на двох становить від 350 гривень. "Арт Дровитня": пропонує страви української та національної кухні, де середній чек обіду на двох починається від 400 гривень.

пропонує страви української та національної кухні, де середній чек обіду на двох починається від 400 гривень. KOLYBA: тут можна спробувати гуцульський борщ на ребрах, а середній чек обіду на двох становить від 650 гривень.

Які розваги можна вибрати у курортному Буковелі та скільки це коштує

Буковель пропонує безліч розваг для активного та цікавого відпочинку. Тут кожен знайде щось для себе, адже ціни на розваги варіюються, задовольняючи будь-який бюджет.

Родельбан

Швидкісний спуск на відомому атракціоні Буковелю на двох обійдеться у 1000 грн.

Скільки коштує спуск на родельбані у Буковелі. Фото: Bukovel

Етнопарк "Гуцул Ленд"

У етнопарку можна подивитися унікальні пам’ятки народної дерев’яної архітектури ХІХ — поч. ХХ століття, відвідати контактний зоопарк, де у природних умовах проживають свійські, екзотичні й дикі тварини та птахи, взяти участь у майстер-класі народного ремесла та дізнатися більше про культурні традиції наших предків.

Повний квиток на одну особу на вихідних коштує 300 грн. Важливо зауважити, що військовослужбовці ЗСУ можуть відвідати "Гуцул Ленд" безкоштовно.

Скільки коштує квиток у етнопарк "Гуцул Ленд". Фото: Bukovel

Bike Zip

У Буковелі можна покататися на велосипеді по канатній дорозі, простягнутою над Озером Молодості на висоті до 30 метрів і насолодитися панорамними видами Карпат. До речі, це єдиний атракціон в Європі і найдовший в світі, загальна довжина проїзду — 560 м.

Ціна на Bike Zip на двох — 800 грн. Зробити фото з вами коштує 100 грн, а зняти відео — 200 грн.

Скільки коштує Bike Zip. Фото: Bukovel

У Буковелі також можна долучитися до різноманітних екскурсій унікальними місцями карпатського регіону. Щодо активного відпочинку, у курортному містечку можна ще покататися на тюбінгу (від 110 до 680 грн), спуститися на гірському картингу (400-570 грн) або ж відчути драйв на картингу (500-750 грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, наразі в Одесі відкрито 11 пляжів і планується збільшити цю кількість до 17. Однак, попри заборони та неотримані дозволи, деякі бази відпочинку охоче зустрічають відпочивальників, ігноруючи мінну небезпеку, у тому числі у курортних містах Затока та Кароліно-Бугаз.

Ми також писали, що Міністерство молоді та спорту України запрошує на відкриття фан-зони до Олімпійських ігор у Києві. Українців закликають долучатися до фізкультурно-оздоровчого заходу "Олімпійська країна" та підтримати українських спортсменів.