Отдых в Буковеле на двоих — какие цены на отели и питание в июле

Канатная дорога в Карпатах. Фото: atlanttour.com.ua

Курортный Буковель в июле предлагает множество вариантов для отличного отдыха. Среди карпатских гор можно найти отели, которые подойдут под любой бюджет — от экономных вариантов до роскошных апартаментов, которые удовлетворят самых требовательных гостей. Цены варьируются, а выбор ресторанов позволит насладиться кулинарными шедеврами на любой вкус.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит отдых в Буковеле на двоих в июле.

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Цены на проживание в Буковеле

Планируя путешествие в курортный Буковель с 9 по 11 августа, украинцы могут выбрать из множества вариантов размещения, которые подойдут для любого бюджета и удовлетворят все требования.

Согласно информации системы интернет-бронирования жилья Booking, стоимость проживания с 26 по 28 июля значительно колеблется от наиболее доступных к премиальным предложениям. Цены на бюджетные номера стартуют от 1 500 грн, а самое дорогое шале стоит 36 000 грн.

Цены на гостиницы в Буковеле. Источник: скриншот

Цены на люксовые апартаменты в Буковеле. Источник: скриншот 1/2 ​ 2

Следует отметить, что цены на проживание в отелях зависят от нескольких ключевых аспектов:

Место расположения: чем ближе отель к центру и курортам, тем выше цена проживания.

Удобства отеля: бассейн, парковка, Wi-Fi, ресторан, спа-центр.

Наличие трансфера.

Ремонт и оборудование апартаментов.

Сколько стоит питание в Буковеле

В Буковеле гостям представлен широкий выбор ресторанов, кафе и баров. На выбор предлагается европейская, итальянская и украинская кухни.

Согласно данным Новости Pro, средний чек в заведениях питания Буковеля составляет:

Итальянский ресторан-пиццерия "Феличита": здесь можно отведать пиццу, приготовленную на открытом огне, а средний чек обеда на двоих составляет от 350 гривен.

здесь можно отведать пиццу, приготовленную на открытом огне, а средний чек обеда на двоих составляет от 350 гривен. "Арт Дровитня": предлагает блюда украинской и национальной кухни, где средний чек обеда на двоих начинается от 400 гривен.

предлагает блюда украинской и национальной кухни, где средний чек обеда на двоих начинается от 400 гривен. KOLYBA: здесь можно попробовать гуцульский борщ на ребрах, а средний чек обеда на двоих составляет от 650 гривен.

Какие развлечения можно выбрать в курортном Буковеле и сколько это стоит

Буковель предлагает множество развлечений для активного и увлекательного отдыха. Здесь каждый найдет что-нибудь для себя, ведь цены на развлечения варьируются, удовлетворяя любой бюджет.

Родельбан

Скоростной спуск на известном аттракционе Буковеля на двоих обойдется в 1000 грн.

Сколько стоит спуск на роженице в Буковеле. Фото: Bukovel

Этнопарк "Гуцул Ленд"

В этнопарке можно посмотреть уникальные памятки народной деревянной архитектуры XIX — нач. ХХ века посетить контактный зоопарк, где в естественных условиях проживают домашние, экзотические и дикие животные и птицы, принять участие в мастер-классе народного ремесла и узнать больше о культурных традициях наших предков.

Полный билет на одного человека в выходные стоит 300 грн. Важно отметить, что военнослужащие ВСУ могут посетить "Гуцул Ленд" бесплатно.

Сколько стоит билет в этнопарк "Гуцул Лэнд". Фото: Bukovel

Bike Zip

В Буковеле можно прокатиться на велосипеде по канатной дороге, протянутой над Озером Молодости на высоте до 30 метров, и насладиться панорамными видами Карпат. Кстати, это единственный аттракцион в Европе и самый длинный в мире, общая длина проезда — 560 м.

Цена на Bike Zip на двоих — 800 грн. Сделать фото с вами стоит 100 грн, а снять видео — 200 грн.

Сколько стоит Bike Zip. Фото: Bukovel

В Буковеле также можно приобщиться к различным экскурсиям по уникальным местам карпатского региона. Относительно активного отдыха, в курортном городке можно еще прокатиться на тюбинге (от 110 до 680 грн), спуститься на горном картинге (400-570 грн) или почувствовать драйв на картинге (500-750 грн).

Что еще стоит знать

Напомним, в Одессе открыто 11 пляжей и планируется увеличить это количество до 17. Однако, несмотря на запреты и неполученные разрешения, некоторые базы отдыха охотно встречают отдыхающих, игнорируя минную опасность, в том числе в курортных городах Затока и Каролино-Бугаз.

Мы также писали, что Министерство молодежи и спорта Украины приглашает на открытие фан-зоны в Олимпийские игры в Киеве. Украинцев призывают приобщаться к физкультурно-оздоровительному мероприятию "Олимпійська країна" и поддержать украинских спортсменов.