Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 12 серпня

Автозаправна станція. Фото: ОККО

На АЗС України протягом останньої доби ціни на пальне залишилися стабільними. Вартість бензину, автогазу та дизельного пального не змінилася і відповідає рівню попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 12 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 12 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,99 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,33 грн/л;

дизельне пальне — 52,78 грн/л;

скраплений газ — 27,93 грн/л.

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,66 грн/л;

А-92 — 53,84 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 27,92 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 12 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 12 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Нагадаємо, популярний ведучий YouTube-каналу Scottish Car Clan Грант попередив автолюбителів, щоб вони уникали будь-яких моделей вживаних авто, які мають двигун з мокрим ременем. Йдеться про мотори 1.0 EcoBoost та 1.2 PureTech.

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