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Цены на украинских АЗС — сколько будет стоить топливо завтра

11 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 12 августа
Автозаправочная станция. Фото: ОККО
Святослав Мотюженко - Редактор

На АЗС Украины в течение последних суток цены на топливо остались стабильными. Стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего не изменилась и соответствует уровню предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 12 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 12 августа

По данным мониторингового портала, 12 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,78 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,93 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,66 грн/л;
  • А-92 — 53,84 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,92 грн/л.
Стоимость бензина дизеля и автогаза в Украине 12 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 12 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 12 августа

Топливо бренда "Евро-95" 12 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, популярный ведущий YouTube-канала Scottish Car Clan Грант предупредил автолюбителей, чтобы они избегали любых моделей подержанных авто, имеющих двигатель с мокрым ремнем. Речь идет о моторах 1.0 EcoBoost и 1.2 PureTech.

Мы также рассказывали о ТОП-5 новых автомобилях с низкими расходами топлива в Украине в 2024 году. Машины с низкими расходами горючего популярны как на первичном, так и на вторичном рынках. Причем экономичные модели есть среди новых гибридов и автомобилей ДВС.

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