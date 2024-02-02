Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на світло зростуть — на скільки та коли arrow

Ціни на світло зростуть — на скільки та коли

2 лютого 2024 13:22
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Тарифи на світло підвищаться — скільки коштуватиме кіловат у 2024 році
Комунальні платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Під час опалювального сезону тарифи на електропостачання підвищувати в Україні не будуть. Проте після нього ціни на світло можуть зрости двічі. під кінець року може скласти 6 гривень.

Про це розповів експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко для 24 Каналу. 

Читайте також:

На скільки зростуть ціни на світло

За словами експерта, у 2024 році ціни на електроенергію можуть зрости двічі. Вартість під кінець року може скласти 6 гривень. 

"Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто одне зростання буде орієнтовно 1 травня — 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є", — сказав Попенко.

Наразі вартість електроенергії становить 2,64 гривні за кіловат-годину. За прогнозами експерта, тарифи зростатимуть так:

  • на першому етапі — до рівня 3,5 — 4 гривні.
  • друге зростання — до 5,5 — 6 гривень.

Яка реальна ціна електроенергії

На думку Попенка, реальна вартість електроенергії для населення є значно меншою ніж розповідають інші експерти. Він пояснив, що треба враховувати різні фактори.

"Якщо порахувати приблизну вартість, то виходить десь на 4,5 гривні. Знову ж таки, плюс-мінус, потрібно враховувати щорічну інфляцію, зміну цін на ринку вугілля, подорожчання атомної складової, паливної. Тому вона може коливатися, але на сьогодні орієнтовна вартість електроенергії десь до 4,5 гривні", — сказав він.

В цю суму вкладені розрахунки обленерго, проте на думку експерта їх теж треба переглянути.

"Як показує практика, регулятор приймає цифри досить завищені до розрахунків. Завищені, я маю на увазі, наприклад, довжину електромереж, які прописують у документах Обленерго, які є складовою собівартості. Так от реальних цифр довжини електромереж я не бачив, ну, і тим паче не бачив акти прийому-передачі", — пояснив фахівець.

Тому потрібно спочатку  зробити повний аудит ціноутворення електроенергії, — тоді вартість електроенергії буде не 4,5 гривні, а, можливо, і 3,5 — 4 гривні.

Від чого залежить вартість світла

Експерт виділив три складові:

  • вартість генерації (АЕС, ГЕС, ТЕС, імпорт тощо);
  • вартість послуг оператора систем розподілу, тобто Обленерго;
  • вартість послуг систем передачі, тобто Укренерго.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні вже розпочалися відключення електропостачання боржникам. У період дії мораторію на припинення подачі електрики для мешканців загальна сума непогашених боргів клієнтів Yasno за світло сягнула 3,6 мільярда гривень.

Ми також повідомляли про те, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила нові пропозиції тарифів на водопостачання та водовідведення, які надали деякі ліцензіати. Йдеться про водоканали з місцерозташуванням у західних областях.

тарифи
комунальні послуги
електроенергія
електропостачання
гроші
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі