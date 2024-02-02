Тарифи на світло підвищаться — скільки коштуватиме кіловат у 2024 році

Комунальні платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під час опалювального сезону тарифи на електропостачання підвищувати в Україні не будуть. Проте після нього ціни на світло можуть зрости двічі. під кінець року може скласти 6 гривень.

Про це розповів експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко для 24 Каналу.

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На скільки зростуть ціни на світло

За словами експерта, у 2024 році ціни на електроенергію можуть зрости двічі. Вартість під кінець року може скласти 6 гривень.

"Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто одне зростання буде орієнтовно 1 травня — 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є", — сказав Попенко.

Наразі вартість електроенергії становить 2,64 гривні за кіловат-годину. За прогнозами експерта, тарифи зростатимуть так:

на першому етапі — до рівня 3,5 — 4 гривні.

друге зростання — до 5,5 — 6 гривень.

Яка реальна ціна електроенергії

На думку Попенка, реальна вартість електроенергії для населення є значно меншою ніж розповідають інші експерти. Він пояснив, що треба враховувати різні фактори.

"Якщо порахувати приблизну вартість, то виходить десь на 4,5 гривні. Знову ж таки, плюс-мінус, потрібно враховувати щорічну інфляцію, зміну цін на ринку вугілля, подорожчання атомної складової, паливної. Тому вона може коливатися, але на сьогодні орієнтовна вартість електроенергії десь до 4,5 гривні", — сказав він.

В цю суму вкладені розрахунки обленерго, проте на думку експерта їх теж треба переглянути.

"Як показує практика, регулятор приймає цифри досить завищені до розрахунків. Завищені, я маю на увазі, наприклад, довжину електромереж, які прописують у документах Обленерго, які є складовою собівартості. Так от реальних цифр довжини електромереж я не бачив, ну, і тим паче не бачив акти прийому-передачі", — пояснив фахівець.

Тому потрібно спочатку зробити повний аудит ціноутворення електроенергії, — тоді вартість електроенергії буде не 4,5 гривні, а, можливо, і 3,5 — 4 гривні.

Від чого залежить вартість світла

Експерт виділив три складові:

вартість генерації (АЕС, ГЕС, ТЕС, імпорт тощо);

вартість послуг оператора систем розподілу, тобто Обленерго;

вартість послуг систем передачі, тобто Укренерго.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні вже розпочалися відключення електропостачання боржникам. У період дії мораторію на припинення подачі електрики для мешканців загальна сума непогашених боргів клієнтів Yasno за світло сягнула 3,6 мільярда гривень.

Ми також повідомляли про те, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила нові пропозиції тарифів на водопостачання та водовідведення, які надали деякі ліцензіати. Йдеться про водоканали з місцерозташуванням у західних областях.