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Цены на свет вырастут — на сколько и когда

2 февраля 2024 13:22
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Тарифы на свет повысятся — сколько будет стоить киловатт в 2024 году
Коммунальные платежи на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Во время отопительного сезона тарифы на электроснабжение повышать в Украине не будут. Однако после него цены на свет могут возрасти дважды. к концу года может составить 6 гривен.

Об этом рассказал эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко для 24 Канала.

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На сколько вырастут цены на свет

По словам эксперта, в 2024 году цены на электроэнергию могут возрасти дважды. Стоимость к концу года может составить 6 гривен.

"Насколько я знаю, в 2024 году планируется, что цены на электроэнергию вырастут дважды в год. То есть, один рост будет ориентировочно 1 мая — 1 июня, а второй 1 октября или 1 ноября. Как показывает практика, вот в прошлом году с 1 июня подняли тарифы первый раз, а затем 1 ноября решили не поднимать. Однако в этом году в планах такой рост тарифов есть" , — сказал Попенко.

Сейчас стоимость электроэнергии составляет 2,64 гривны за киловатт-час. По прогнозам эксперта, тарифы будут расти так:

  • на первом этапе — до уровня 3,5 — 4 гривны.
  • второй рост — до 5,5 — 6 гривен.

Какова реальная цена электроэнергии

По мнению Попенко, реальная стоимость электроэнергии для населения значительно меньше, чем рассказывают другие эксперты. Он объяснил, что нужно учитывать разные факторы.

"Если посчитать приблизительную стоимость, то выходит где-то на 4,5 гривны. Опять же плюс-минус нужно учитывать ежегодную инфляцию, изменение цен на рынке угля, подорожание атомной составляющей, топливной. Поэтому она может колебаться, но на сегодня ориентировочная стоимость электроэнергии где-то до 4,5 гривны" , — сказал он.

В эту сумму вложены расчеты облэнерго, однако, по мнению эксперта, их тоже нужно пересмотреть.

"Как показывает практика, регулятор принимает цифры достаточно завышенные до расчетов. Завышенные, я имею в виду, например, длину электросетей, прописываемых в документах Облэнерго, составляющих себестоимость. Так вот реальных цифр длины электросетей я не видел, ну, и тем больше не видел акты приема-передачи" , — объяснил специалист.

Поэтому нужно сначала сделать полный аудит ценообразования электроэнергии, тогда стоимость электроэнергии будет не 4,5 гривны, а, возможно, и 3,5 — 4 гривны.

От чего зависит стоимость света

Эксперт выделил три составляющих:

  • стоимость генерации (АЭС, ГЭС, ТЭС, импорт и т.п.);
  • стоимость услуг оператора систем распределения, то есть Облэнерго;
  • стоимость услуг систем передачи, то есть Укрэнерго.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине уже начались отключения электроснабжения должникам. В период действия моратория на прекращение подачи электричества для жильцов общая сумма непогашенных долгов клиентов Yasno за свет достигла 3,6 миллиарда гривен.

Мы также сообщали, что Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала новые предложения тарифов на водоснабжение и водоотвод, которые предоставили некоторые лицензиаты. Речь идет о водоканалах с месторасположением в западных областях.

тарифы
коммунальные услуги
электроэнергия
электроснабжение
деньги
свет

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