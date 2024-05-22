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Ціни на сою в Україні б'ють рекорди — скільки коштують зернові у травні

22 травня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 22 травня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: wurliburli /Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Активність українських морських портів знизилася через російське вторгнення. Війна призвела до пошкодження сільськогосподарської інфраструктури та утруднила виробництво та експорт зерна. Проте є й позитивні новини: експорт української агропродукції автотранспортом продовжує зростати. На 13 травня експорт через західні та південні кордони країни становив 180 тисяч тонн, що більше, ніж у квітні (161 тисяча тонн) та березні (155 тисяч тонн).

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 22 травня 2024 року.

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Станом на 22 травня середня ціна на сою в Україні становить 17 821 грн за тонну разом з ПДВ.

​​Ціни на зернові в Україні станом на 22 травня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 22 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів трохи зросла. За тиждень її ціна збільшилась на 0,6%. Так, у вівторок, 14 травня, ціна на цю зернову культуру була на найнижчому за сім днів рівні — 17 713 грн за тонну. У суботу, 18 травня, ціна тонни сої зросла до свого тижневого максимум у 17 821 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

​​Ціни на зернові в Україні станом на 22 травня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків через вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі збитки активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячменю.

Ми також писали, у 2024 році відбулося рекордне зростання світових цін на какао та шоколад через дефіцит сировини. Такі негативні тенденції позначаться на вартості солодощів на полицях українських магазинів.

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