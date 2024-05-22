​ Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 мая 2024 года

Уборка урожая. Фото: wurliburli /Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Активность украинских морских портов снизилась из-за российского вторжения. Война привела к повреждению сельскохозяйственной инфраструктуры и затруднила производство и экспорт зерна. Тем не менее есть и положительные новости: экспорт украинской агропродукции автотранспортом продолжает расти. На 13 мая экспорт через западные и южные границы страны составил 180 тысяч тонн, что больше, чем в апреле (161 тысяч тонн) и марте (155 тысяч тонн).

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 22 мая 2024 года.

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По состоянию на 22 мая средняя цена на сою в Украине составляет 17 821 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 22 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни немного выросла. Через неделю ее цена увеличилась на 0,6%. Так, во вторник, 14 мая, цена на эту зерновую культуру была на самом низком за 7 дней уровне — 17 713 грн за тонну. В субботу, 18 мая, цена тонны сои выросла до своего недельного максимума в 17 821 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки из-за вторжения России. Эти потери включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые убытки активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и ячменя.

Мы также писали, что в 2024 году произошел рекордный рост мировых цен на какао и шоколад из-за дефицита сырья. Такие негативные тенденции отразятся на стоимости сладостей на полках украинских магазинов.