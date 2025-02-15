Цены на продукты в 2025 — какие товары подорожают уже совсем скоро

Покупатель выбирает овощи в супермаркете. Фото: УНИАН

Украинцам стоит готовиться к тому, что их расходы на продукты существенно вырастут в 2025 году. Цены будет толкать вверх инфляция, а также нестабильная ситуация в энергетике.

Об этом рассказал изданию "Фокус" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Какие продукты подорожают и почему

Эксперт отметил, что в этом году изменится стоимость продуктов из дешевого сегмента. Хотя овощи, хлеб и крупы будут дорожать медленнее мяса, молокопродуктов и сыров. При этом главным фактором инфляционной динамики, как и раньше, девальвация гривны.

"В 2024 году при инфляции на уровне более 12%, потребительская корзина у нас под 14% "вытянула". Поэтому, думаю, такое соотношение будет и в этом году. Однозначно продовольствие потянет за собой больший рост. Особенно дешевый сегмент — цены на овощи, хлеб, крупы будут расти быстрее, чем на мясо и молокопродукты, сыры. Чем люди беднее, тем они больше едят хлеба и картофеля", — отметил эксперт.

Как отметил Пендзин, из-за замораживания социальных стандартов среди населения будет расти спрос на дешевые категории продуктов.

Сезон тепличных овощей - когда украинцы будут их покупать

Первые продукты, выращенные в теплицах, должны появиться на рынках и в магазинах в начале апреля. Крупнейшие хозяйства расположены в Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Киевской и Днепропетровской областях, поэтому именно оттуда начнут поступать первые партии тепличных овощей.

После появления в продаже тепличных помидоров, огурцов и других овощей, цены на них должны измениться. Например, по состоянию на середину февраля супермаркеты уже торгуют некоторыми овощами, выращенными в теплицах, однако цены на них заоблачные: 80-120 грн/кг.

Однако в начале сезона огурцы будут стоить в пределах 80-100 грн/кг, помидоры — 90-120 грн/кг. А ближе к лету стоимость снизится и стабилизируется.

Ранее мы рассказывали, что в первой половине этого года для украинцев подорожают гречка, масло, сливочное масло и хлеб. Но куриные яйца, вероятно, подешевеют, поскольку спрос на них будет низкий.

Также мы писали, что стоимость куриных яиц в Украине меняется буквально ежедневно. На прилавках можно найти продукцию разных торговых марок в среднем по 65 грн/упаковка.