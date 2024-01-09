Цены на овощи в Украине по состоянию на январь 2024 года

Овощной отдел в супермаркете Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С наступлением 2024 года изменились цены на многие продукты в украинских магазинах. В связи с сезонными, политическими и экономическими факторами стоимость продуктов в супермаркетах к Новому году в основном росла. Впрочем, эксперты подчеркивают, что в ближайшее время стоимость товаров на полках магазинов будет относительно стабильной. Кроме того, после праздников цены на некоторые товары могут несколько снизиться.

Новини.LIVE проанализировали цены на овощи в Украине в январе и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

По мнению экономического эксперта и члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время можно предусмотреть изменение цен на основные продукты питания только до весны 2024 года.

Конкретно, если говорить о борщевом наборе, в начале 2024 года должно быть небольшое повышение — 2-3% ежемесячно. Эксперт отмечает, что это объясняется тем, что овощи и фрукты в настоящее время хранятся на специализированных складах, где обеспечивается необходимая температура для хранения продуктов, что, в свою очередь, требует финансовых затрат.

Приблизительно в начале марта на украинских прилавках появятся свежие овощи и фрукты нового урожая. По мнению эксперта, это могут быть как продукты парникового выращивания, так импортные поставки. Впрочем, однозначно ожидается, что цены на молодые овощи будут значительно выше.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сейчас украинские производители снова повысили оптовые цены на картофель. Эта динамика уже отразилась на розничных ценах, за первую неделю текущего года поднявшихся до 15-20 грн/кг, что в среднем на 11% выше, чем в конце 2023 года.

Основной причиной нового подорожания, по мнению экспертов, уменьшение предложения картофеля от местных фермеров. Многие из них, не имея средств для долгосрочного хранения, завершили продажу еще в первой половине текущего сезона.

Оптовые компании выражают недовольство отсутствием достаточных объемов качественного картофеля в местных хозяйствах. Фермеры, в свою очередь, связывают проблемы с качеством картофеля с неблагоприятными погодными условиями в период уборки, отмечая, что продолжительные дожди сказались на товарном виде картофеля и его хранении. Производители также отмечают, что используемый в 2023 году посадочный материал оставлял желать лучшего. В результате текущие оптовые цены на картофель в Украине в среднем в 3,9 раза выше, чем в начале января прошлого года.

Есть определенные проблемы в Украине и со сладким перцем. По словам специалистов, из-за войны в 2022 году рынок сократился на 38%, при этом объем импорта уменьшился более чем вдвое — до 12,3 тыс. тонн, а производство снизилось на 33% — до 1086 тыс. тонн.

Эксперты объясняют уменьшение объемов производства миграцией населения и оккупацией ключевых продовольственных территорий Украины, что привело к увеличению цен на овощи.

Как изменились цены на овощи в Украине

Для анализа изменения цен на овощи в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Как изменились цены на овощи в январе. Инфографика

Сравнение цен на продукты в Украине (1 декабря 2023 - 4 января 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 4 января 2024 года Разница цен Шампиньоны 1 кг 134,32 121,40 -9,6% Лук репчатый 1 кг 15,54 17,12 +10,1% Лук зеленый 100 гр 39,25 42,63 +8,6% Лук порей 1 кг 88,52 94,80 +7,1% Петрушка 100 гр 32,49 35,40 +8,9% Укроп 100 гр 40,68 39,45 -3% Капуста молодая 1 кг 36,39 36,18 -0,5% Капуста белокочанная 1 кг 12,36 14,74 +19,2% Картофель 1 кг 17,38 22,95 +32% Картофель молодой 1 кг 24,65 31,90 +29,4% Картофель розовый 1 кг 20,89 28,63 +37% Морковь 1 кг 11,80 15,40 +30,5% Огурцы гладкие 1 кг 106,87 102,40 -4,1% Огурцы колючие 1 кг 99,90 99,90 - Огурцы тепличные 1 кг 84,40 67,90 -19,5% Перец болгарский желтый 1 кг. 159,68 174,20 +9% Свинина ребра 1 кг 189,93 190,45 +0,2% Помидоры красные 1 кг. 86,27 90,95 +5,4% Помидоры розовые 1 кг. 97,44 142,00 +45,7% Свекла 1 кг 12,36 17,39 +40,6%

Как видим, после Нового года подорожание коснулось практически всех видов овощей. Лишь несколько позиций из списка потеряли в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Больше всего подешевели тепличные огурцы - на 9,2%. Наибольший рост стоимости продемонстрировали розовые помидоры – на 45,7%.

Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке . Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски .