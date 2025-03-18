Цены на сою — за сколько продают тонну агрокультуры

Деньги в руках и на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Цены на сою в Украине сильно зависят от того, какие тенденции происходят на мировом агрорынке. В 2025 году ситуация со стоимостью агрокультур меняется чуть ли не каждый день.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как и почему меняются цены на сою в марте.

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По информации аналитиков в Telegram-канале Spike Brokers, на рынке сои по состоянию на сейчас не происходят какие-то существенные изменения. Этому есть простое объяснение — ограниченное предложение по покупке и продаже.

"Фермеры сдерживают продажи из-за невыгодных цен, тогда как покупатели не готовы платить больше из-за низких цен на внешнем рынке. Это создает тупик на рынке", — говорится в сообщении.

Цены на сою — сколько стоит тонна культуры

Стоимость формируется от цен на:

транспорт;

сельскохозяйственную технику;

перевозку грузов;

посевные материалы.

По данным на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 18 марта тонну сои можно купить за 18 092 грн.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: сколько стоит соя в Украине

Заметим, что цены на сою в течение недели если и менялись, то не кардинально. Так, 10 марта агрокультура стоила 18 071 грн, но уже на следующий день произошло подорожание до 18 091 грн. Такая цена держалась до 13 марта, после чего произошло новое подорожание — до 18 097 грн.

Однако уже 15 числа тонна сои подешевела на 5 грн — до 18 092 грн. Такая цена на сою держится до сих пор.

Ранее мы рассказывали, что ожидает экспорт украинских агрокультур в 2025 году. В ЕС уже летом могут согласовать важное решение по поставкам из Украины. Также мы писали, что Украина возобновила агроторговлю с Китаем. Фермеры будут поставлять, в частности, горох.