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Ціни на пальне в Україні — скільки коштуватиме бензин завтра

14 вересня 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз 15 вересня 2024 року
Працівник АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу ціни на пальне в Україні не змінились. Вартість всіх марок бензину, дизельного пального та автогазу залишаються на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 15 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 15 вересня

За даними моніторингового порталу, 15 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,54 грн/л;
  • А-92 — 53,56 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,72 грн/л;
  • скраплений газ — 30,91 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,22 грн/л;
  • А-95 — 56,60 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,72 грн/л;
  • скраплений газ — 29,78 грн/л.
Вартість пального 15 вересня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 15 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 15 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 15 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 31,97 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 30,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, українським водіям загрожує новий штраф до 17 000 гривень. У Верховній Раді розглядається законопроєкт №9642, який передбачає суворе покарання для автомобілістів за дрифтування в населених пунктах. 

Ми також писали про п'ять найкращих авто універсалів, які можна придбати у 2024 році. У світі, де домінують SUV, все ще доступно багато чудових практичних універсалів. Вони приваблюють здатністю поєднувати найкращі риси кросовера з динамічною точністю седана.

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