Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на топливо в Украине — во сколько обойдется бензин завтра arrow

Цены на топливо в Украине — во сколько обойдется бензин завтра

14 сентября 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизель и автогаз 15 сентября 2024 года
Сотрудник АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки цены на топливо в Украине не изменились. Стоимость всех марок бензина, дизельного горючего и автогаза остается на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 15 сентября вас интересует больше всего:

Сколько стоит топливо в Украине 15 сентября 2024 года
Цены на топливо в Украине на 15 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 15 сентября

По данным мониторингового портала, 15 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,54 грн/л;
  • А-92 — 53,56 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 30,91 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,22 грн/л;
  • А-95 — 56,60 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 29,78 грн/л.
Стоимость горючего 15 сентября 2024 года
Цены на топливо в Украине на 15 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 15 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 15 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 31,97 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 30,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, украинским водителям грозит новый штраф до 17 000 гривен. В Верховной Раде рассматривается законопроект №9642, предусматривающий суровое наказание для автомобилистов за дрифтовку в населенных пунктах.  

Мы также писали о пяти лучших авто универсалах, которые можно приобрести в 2024 году. В мире, где доминируют SUV, все еще доступно много замечательных практичных универсалов. Они привлекают способностью совмещать лучшие черты кроссовера с динамической точностью седана.

бензин АЗС цены в Украине дизтопливо автогаз Цены на топливо

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

23:22 В Харькове раздались взрывы

22:59 Адвокат объяснил, кто может штрафовать за уклонение от мобилизации

22:42 Украина начала производить снаряды образца НАТО — Камышин поделился деталями

22:33 На Прикарпатье мужчина не явился в ТЦК из-за больной бабушки — что решил суд

22:25 Цены на топливо в Украине — во сколько обойдется бензин завтра

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

22:22 Оккупанты ударили по селу на Харьковщине из "Торнадо" — есть погибшая и раненые

22:03 Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и анонсировал план победы Украины

21:49 Орбан потренировался вместе со Шварценеггером и "уступил" ему свое кресло

21:29 Сырский доложил Зеленскому о фронте и операции на Курщине — вечернее обращение президента

21:21 Графики отключений — какая ситуация со светом в Одесской области будет завтра

Срочная новость

23:22 В Харькове раздались взрывы

22:59 Адвокат объяснил, кто может штрафовать за уклонение от мобилизации

22:42 Украина начала производить снаряды образца НАТО — Камышин поделился деталями

22:33 На Прикарпатье мужчина не явился в ТЦК из-за больной бабушки — что решил суд

22:25 Цены на топливо в Украине — во сколько обойдется бензин завтра

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

22:22 Оккупанты ударили по селу на Харьковщине из "Торнадо" — есть погибшая и раненые

22:03 Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и анонсировал план победы Украины

21:49 Орбан потренировался вместе со Шварценеггером и "уступил" ему свое кресло

21:29 Сырский доложил Зеленскому о фронте и операции на Курщине — вечернее обращение президента

21:21 Графики отключений — какая ситуация со светом в Одесской области будет завтра

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра