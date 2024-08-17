Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та ДП 18 серпня 2024 року

Ціни на пальне в Україні — скільки коштуватиме бензин завтра
За останню добу ціни на пальне не змінились. На українських АЗС вартість всіх марок бензину, а також дизелю та автогазу залишається на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 18 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 18 серпня
За даними моніторингового порталу, 18 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,12 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,35 грн/л;
- дизельне пальне — 52,75 грн/л;
- скраплений газ — 28,13 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,99 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,33 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,78 грн/л;
- скраплений газ — 27,93 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 18 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 18 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.
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