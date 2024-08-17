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Цены на топливо в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

17 августа 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и ДП 18 августа 2024 года
Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки цены на топливо не изменились. На украинских АЗС стоимость всех марок бензина, дизеля и автогаза остается на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 18 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 18 августа

По данным мониторингового портала, 18 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,75 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,13 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,78 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,93 грн/л.
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Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 18 августа

Топливо бренда "Евро-95" 18 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы рассказывали, на какой скорости автомобиль потребляет меньше топлива. Расход топлива во многом зависит от технического состояния автомобиля, но немаловажную роль играет также манера вождения. Простые советы опытных водителей помогут значительно сэкономить на бензине.

Мы также писали о лучших доступных гибридных кроссоверах с максимальным запасом хода в 2024 году. Подключаемый к электросети (PHEV) гибридный автомобиль дает большинство преимуществ электромобиля во время езды по городу, в то же время он обеспечивает бесперебойную поездку, к которой водители привыкли в машинах с ДВС.

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