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Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин наприкінці вересня

30 вересня 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне 30 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, ДП та автогаз в Україні
Автозаправна станція. Фото: RAU
Святослав Мотюженко - Редактор

На українських автозаправках ціни на пальне залишаються стабільними другий день поспіль. Вартість автогазу, бензину та дизелю на АЗС не змінилась.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне 30 вересня в Україні
Ціни на пальне в Україні станом на 30 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 30 вересня

За даними моніторингового порталу, 30 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 32,87 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,63 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,69 грн/л;
  • скраплений газ — 32,21 грн/л.
Вартість бензину, автогазу та дизелю 30 вересня на АЗС
Ціни на пальне в Україні станом на 30 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 30 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 30 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, автоексперти радять активувати круїз-контроль в автомобілі, щоб заощаджувати пальне. Відомо, як це працює насправді. 

Також ми писали, що наслідки заправки автомобіля не тією маркою бензину можуть бути різними — від несуттєвих до загрозливих. Відомо, як вчинити, якщо в бак потрапило невідповідне паливо.

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