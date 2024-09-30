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Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин в конце сентября

30 сентября 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо 30 сентября 2024 года — сколько стоит бензин, ДТ и автогаз в Украине
Автозаправочная станция. Фото: RAU
Святослав Мотюженко - Редактор

На украинских автозаправках цены на горючее остаются стабильными второй день подряд. Стоимость автогаза, бензина и дизеля на АЗС не изменилась.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо 30 сентября в Украине
Цены на топливо в Украине на 30 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 30 сентября

По данным мониторингового портала, 30 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,87 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,63 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,21 грн/л.
Стоимость бензина, автогаза и дизеля 30 сентября на АЗС
Цены на топливо в Украине на 30 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейшие АЗС — ОККО, WOG — 30 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 30 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, автоэксперты советуют активировать круиз-контроль в автомобиле, чтобы экономить топливо. Известно, как это работает.  

Также мы писали, что последствия заправки автомобиля не той маркой бензина могут быть разными — от несущественных до угрожающих. Известно, как поступить, если в бак попало неподходящее топливо.

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