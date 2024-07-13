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Ціни на пальне в Україні — скільки буде коштувати бензин завтра

13 липня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 14 липня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

На автозаправках України ціни на пальне не змінилися. Вартість усіх марок бензину, автогазу та дизелю залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 14 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 14 липня

За даними моніторингового порталу, 14 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,69 грн/л;
  • скраплений газ — 26,78 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,42 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,50 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 26,60 грн/л.
Скільки коштує бензин дизпальне та автогаз 14 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 14 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 14 липня

Пальне бренду "Євро-95" 14 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

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Нагадаємо, українців до кінця року чекатиме здорожчання вартості палива. Розповіли, скільки будемо платити за бензин та як це вдарить по всіх цінах

Ми також писали, що в Україні підвищать виплати за страховкою після ДТП. Новий закон скасовує коефіцієнт зносу і встановлює принцип повного відшкодування шкоди, спрямований на відновлення автомобіля до стану до ДТП.

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