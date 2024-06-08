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Ціни на пальне в Україні — скільки буде коштувати бензин та дизель завтра

8 червня 2024 22:45
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Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 9 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне на українських АЗС залишаються стабільними. Вартість бензину, дизелю та автогазу не змінилася, зберігаючи попередні позиції.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 9 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 9 червня

За даними моніторингового порталу, 9 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,44 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,58 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,33 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,58 грн/л;
  • скраплений газ — 26,57 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 9 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 9 червня

Пальне бренду "Євро-95" 9 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,47 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, у травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин склала лише 16%, що менше, ніж 23% у попередньому році. За травень року український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Ми також писали, що у літній період міські вулиці заполонили велосипедисти та користувачі електросамокатів. Проте незнання або недотримання правил дорожнього руху (ПДР) може обернутися для них штрафами.

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