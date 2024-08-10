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Ціни на пальне в Україні — якою буде вартість бензину завтра

10 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 11 серпня
Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

На українських заправках ціни на пальне не змінилися. Вартість бензину, а також дизелю та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 11 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 11 серпня

За даними моніторингового порталу, 11 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,78 грн/л;
  • скраплений газ — 27,93 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,66 грн/л;
  • А-92 — 53,84 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 27,92 грн/л.
Вартість бензину дизелю та автогазу 11 серпня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 11 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 11 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 11 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, популярний ведучий YouTube-каналу Scottish Car Clan Грант попередив автолюбителів, щоб вони уникали будь-яких моделей вживаних авто, які мають двигун з мокрим ременем. Йдеться про мотори 1.0 EcoBoost та 1.2 PureTech.

Ми також розповідали про ТОП-5 нових автомобілів з низькими витратами палива в Україні у 2024 році. Машини з низькими витратами пального популярні як на первинному, так й на вторинному ринках. Причому економічні моделі є серед нових гібридів та автомобілів з ДВЗ.

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