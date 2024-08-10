Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 11 августа

Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских заправках цены на горючее не изменились. Стоимость бензина, а также дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 11 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 11 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,99 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,33 грн/л;

дизельное топливо — 52,78 грн/л;

сжиженный газ — 27,93 грн/л.

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,66 грн/л;

А-92 — 53,84 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 27,92 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 11 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 11 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Напомним, популярный ведущий YouTube-канала Scottish Car Clan Грант предупредил автолюбителей, чтобы они избегали любых моделей подержанных авто, имеющих двигатель с мокрым ремнем. Речь идет о моторах 1.0 EcoBoost и 1.2 PureTech.

Мы также рассказывали о ТОП-5 новых автомобилях с низкими расходами топлива в Украине в 2024 году. Машины с низкими расходами горючего популярны как на первичном, так и на вторичном рынках. Причем экономичные модели есть среди новых гибридов и автомобилей ДВС.