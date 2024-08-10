Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 11 августа

Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина завтра
На украинских заправках цены на горючее не изменились. Стоимость бензина, а также дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 11 августа вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 11 августа
По данным мониторингового портала, 11 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,99 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,33 грн/л;
- дизельное топливо — 52,78 грн/л;
- сжиженный газ — 27,93 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,66 грн/л;
- А-92 — 53,84 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,76 грн/л;
- сжиженный газ — 27,92 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 11 августа
Топливо бренда "Евро-95" 11 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Marshal — 53,30 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.
Больше об авто
Напомним, популярный ведущий YouTube-канала Scottish Car Clan Грант предупредил автолюбителей, чтобы они избегали любых моделей подержанных авто, имеющих двигатель с мокрым ремнем. Речь идет о моторах 1.0 EcoBoost и 1.2 PureTech.
Мы также рассказывали о ТОП-5 новых автомобилях с низкими расходами топлива в Украине в 2024 году. Машины с низкими расходами горючего популярны как на первичном, так и на вторичном рынках. Причем экономичные модели есть среди новых гибридов и автомобилей ДВС.
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